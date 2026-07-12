رونمایی از مجموعه «حکمرانی دانشگاه کارآفرینانه: از نظریه تا عمل»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ۱۰ جلدی «حکمرانی دانشگاه کارآفرینانه: از نظریه تا عمل» با الهام از تجربه زیسته سیدمحمد مقیمی، سیویکمین رییس دانشگاه تهران، روز سهشنبه ۲۳ تیر ماه در دانشگاه تهران رونمایی میشود.
«دانشگاه کارآفرین؛ از حکمت تا تمدن»، «حکمرانی کارافرینانه؛ سرمایه انسانی دانشگاهی»، «رهبری آکادمیک و استقلال نهادی دانشگاه کارآفرین»، «رسالت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه کارآفرین»، «کارآفرینی دانشجویی و سبک زندگی کارآفرینانه»، «زیرساختها و اقتصاد دانشگاه کارآفرینانه»، «کارآفرینی علمی و ارتباط دانشگاه – صنعت»، «دانشگاه کارآفرین به مثابه دانشگاه فضیلتمند»، «بینالمللیسازی و تعاملات فرامرزی دانشگاه کارآفرینانه» و «کارآفرینی اجتماعی دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی» عناوین این مجموعه ۱۰ جلدی را تشکیل میدهند.
مجموعۀ ۱۰ جلدی «حکمرانی دانشگاه کارآفرینانه؛ از نظریه تا عمل» تألیف سید محمد مقیمی، بر پایۀ تجربههای مدیریتی تدوین شده است و همزمان، چارچوبی علمی و تحلیلی برای فهم حکمرانی و کارآفرینی دانشگاهی ارائه میدهد.
این مجموعه، حاصل جمعبندی درسآموختهها، اندیشههای مدیریتی و عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه تهران است.
هر جلد از این مجموعه، از دو بخش مکمل تشکیل شده است: بخش نخست به تبیین مبانی نظری، الگوها و تجارب جهانی دانشگاههای کارآفرین میپردازد و بخش دوم، تجربههای مدیریتی و تحولات دانشگاه تهران در دوره سهسالۀ ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را بازنمایی میکند.
آیین رونمایی از این مجموعه ۱۰ جلدی با مشارکت کرسی کارآفرینی یونسکو در ایران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران و جهاد دانشگاهی تهران از ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۲۳ تیر ماه در محل دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود.
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