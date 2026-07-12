سالاری: دیگر بیمارستان نمی سازیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، در خصوص تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت، گفت: تمام تلاش ما این است که پرداخت ها به موقع انجام شود.

وی با عنوان این مطلب که در قانون بودجه امسال، ۷۰ همت اوراق برای سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را ابلاغ کرده و قرار است این اوراق در چند مرحله از سوی خزانه‌داری کل کشور منتشر، فروخته و به نقدینگی تبدیل شود.

سالاری در همین زمینه ادامه داد: این منابع برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان اختصاص یافته است. برآورد ما این است که مطالبات این مراکز تا پایان تیرماه به حدود ۸۰ همت برسد.

وی افزود: علاوه بر این، حدود ۱۰۳.۵ همت دیگر نیز در حال طی مراحل اخذ مصوبه و انجام اقدامات اجرایی است که آن هم برای ادامه پرداخت مطالبات مراکز درمانی پیش‌بینی شده است. البته سازمان از سایر منابع نیز برای تأمین این مطالبات استفاده خواهد کرد.

سالاری گفت: از ۷۰ همت اوراق، ۳۰ همت طی هفته آینده روی تابلو عرضه خواهد رفت و به نقدینگی تبدیل می‌شود. برای ۴۰ همت دیگر نیز با یکی از بانک‌ها تفاهم شده است تا از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه نسبت به خرید این اوراق اقدام شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: امیدواریم از محل این منابع بتوانیم مطالبات تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد را تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه کنیم.

سالاری گفت: اینکه مراکز درمانی با تأمین‌اجتماعی قرارداد نمی بندند، اصلا اینگونه نیست و متقاضی خیلی بیشتر از آن چیزی است که عنوان می‌شود.

وی افزود: ما کمتر از ۱۰ درصد مراکز درمانی کشور را داریم و برنامه پزشکی خانواده، موضوعی است که اگر به درستی و سریع تر پیاده سازی شود، پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت کاهش خواهد یافت.

سالاری در خصوص ساخت بیمارستان میلاد ۲ و ۳ که سال‌ها قبل مطرح شده بود، گفت: شاید آن زمان منابعی بوده است، ولی الان دیگر برنامه بیمارستان سازی نداریم.

وی تاکید کرد: اگر نظام ارجاع پیاده سازی شود، بازدهی بیمارستان میلاد به ۳ تا ۴ برابر می رسد.‌