به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان پیش از ظهر یکشنبه با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از مسئولان استانی، فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران حوزه بندری برگزار شد.
در این مراسم از زحمات حسین عباسنژاد مدیرکل پیشین تقدیر و محمد حسینی تختی به عنوان مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی هرمزگان معرفی شد.
استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به جایگاه راهبردی و بیبدیل بندر شهید رجایی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: این بندر به عنوان بزرگترین بندر تجاری جمهوری اسلامی ایران، نقش بینظیری در زنجیره تأمین و فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند و باید با هدفگذاری انجامشده، به بندری نسل جدید ارتقا یابد که قابلیت پردازش صنعتی را در کنار فعالیتهای بندری دارا باشد.
آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه بندر شهید رجایی جایگاه خود را در رقابتهای جنگ کریدورها حفظ و ارتقا خواهد داد، تصریح کرد: این بندر با راهبردهای توسعهای سازمان بنادر، از ۲۷۰۰ هکتار به ۵۰۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت که این امر انقلابی اساسی در حوزه اقتصاد دریا رقم خواهد زد.
استاندار هرمزگان با اشاره به عملکرد خیرهکننده بنادر استان در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی، گفت: در طول ۴۰ روز جنگ رمضان، با کوتاهسازی فرایندها، اصلاح روندها و حرکتهای جهادی، کاری بیبدیل در بنادر استان رقم خورد به گونهای که علاوه بر تخلیه و بارگیری میلیونها تن کالا، حدود ۱۰ میلیون تن صادرات و واردات در این بازه زمانی به ثبت رسید که این عملکرد بینظیر، الگویی برای تمام بنادر کشور شد.
وی با بیان اینکه استان هرمزگان همچنان در معرض جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد، خاطرنشان کرد: این دوره حتماً سپری خواهد شد و ما جشن پیروزی را خواهیم گرفت، اما باید خود را برای نقشپذیری در دوران پس از جنگ آماده کنیم که در آن دوره، بندر شهید رجایی نقشآفرینی حادث خواهد شد.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ناترازی سوخت در استان، گفت: ما در هرمزگان ماهیانه به طور متوسط حدود ۷۳ میلیون لیتر سوخت مصرف میکنیم؛ این در حالی است که تولید روزانه بنزین کشور ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف آن ۱۴۰ میلیون لیتر است و این شکاف ۳۰ میلیون لیتری نشان میدهد که یک جای کار اشکال دارد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادات مدونی برای ساماندهی وضعیت سوخت استان به مراجع ملی، اظهار داشت: این پیشنهادات در ساختار ملی در حال پیگیری است و با مصوبه آن، مشکلات موجود در حوزه سوخت استان مرتفع خواهد شد.
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