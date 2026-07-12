حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید تا روز سه شنبه، سواحل و فراساحل استان در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شوند،در این مدت غبار محلی، وزش باد، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای، از پدیده غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا نیز در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس نیز خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد، در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً غربی تا شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات روی دریا ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، در فراساحل جنوبی گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا امروز در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز در مناطق جنوبی۹۰ تا ۱۵۰ در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۶:۳۳، جزر اول ساعت ۱۴:۴۵، مد دوم ساعت ۲۱:۰۴ و جزر دوم ساعت ۲۳:۳۵ خواهد بود.