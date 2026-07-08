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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا؛ سواحل استان بوشهر مواج است

تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا؛ سواحل استان بوشهر مواج است

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا تا روز یکشنبه، سواحل استان در اغلب ساعات مواج پیش‌بینی می‌شوند.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا تا روز یکشنبه، سواحل استان در اغلب ساعات مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت وزش باد، گاهی خیزش گردوخاک و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای، پدیده‌های غالب در سطح استان به‌ویژه نواحی شمالی و مرکزی خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، امروز ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت، سواحل و فراساحل جنوبی ۱۴ تا ۴۰ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتردرساعت، در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی از امشب ۱۴ تا ۴۰ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از امشب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، در فراساحل جنوبی گاهی ۱۸۰ سانتی متر است.

کد مطلب 6882262

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