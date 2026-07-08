تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا؛ سواحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا تا روز یکشنبه، سواحل استان در اغلب ساعات مواج پیشبینی میشوند.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت وزش باد، گاهی خیزش گردوخاک و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای، پدیدههای غالب در سطح استان بهویژه نواحی شمالی و مرکزی خواهند بود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، امروز ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت، سواحل و فراساحل جنوبی ۱۴ تا ۴۰ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتردرساعت، در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی از امشب ۱۴ تا ۴۰ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از امشب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر، در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر، در فراساحل جنوبی گاهی ۱۸۰ سانتی متر است.
نظر شما