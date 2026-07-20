سواحل استان بوشهر تا جمعه مواج است؛ احتمال نفوذ گردوغبار

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از ظهر امروز (دوشنبه) با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا و تداوم وزش آن تا روز جمعه، در برخی از ساعات سواحل استان مواج خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای در برخی مناطق ساحلی و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیانکرد: جهت وزش باد متغییر غالباً شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، امروز در مناطق شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و دریا ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی بیش از ۱۸۰ سانتی‌متر، امروز در مناطق جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.