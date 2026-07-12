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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کاهش ۱۱ درصدی آمار سرقت در دزفول؛ امحای یک تن مواد مخدر

کاهش ۱۱ درصدی آمار سرقت در دزفول؛ امحای یک تن مواد مخدر

دزفول- سرپرست فرمانداری شهرستان دزفول از کشف حدود یک تن مواد مخدر در ۶ ماه اخیر و کاهش ۱۱ درصدی آمار سرقت در سه‌ ماه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه کشفیات سلاح و مواد مخدر در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های آرامش و پاکسازی مناطق آلوده به جرم در دزفول طی ۶ ماه اخیر، ۲۰۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری و حدود یک تن مواد مخدر کشف و ضبط شده که امروز بخشی از این کشفیات به نمایش درآمده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول و کارکنان این مجموعه افزود: مأموران انتظامی با وجود شرایط خاص شهرستان و مأموریت‌های متعدد به‌ویژه در ایام پس از جنگ، به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت مردم و حفظ نظم عمومی تلاش می‌کنند.

سرپرست فرمانداری ویژه و رئیس شورای تامین شهرستان دزفول گفت: بر اساس گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول، میزان سرقت در سه‌ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته و در مقابل، کشفیات مرتبط با سرقت افزایش داشته است که نشان‌دهنده تلاش مؤثر نیروهای انتظامی با حمایت دستگاه قضایی، دادستان و اعضای شورای تأمین شهرستان است.

مرداس با بیان اینکه دزفول به دلیل جایگاه ویژه، شرایط گردشگری و حضور مستمر مسافران و تورهای گردشگری، نیازمند و خدمات گسترده انتظامی است، تاکید کرد: نیروی انتظامی شهرستان با وجود محدودیت امکانات، خدمات گسترده و ارزشمندی به شهروندان و مسافران ارائه می‌دهد که شایسته قدردانی است.

کد مطلب 6885719

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