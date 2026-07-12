کاهش ۱۱ درصدی آمار سرقت در دزفول؛ امحای یک تن مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه کشفیات سلاح و مواد مخدر در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای آرامش و پاکسازی مناطق آلوده به جرم در دزفول طی ۶ ماه اخیر، ۲۰۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری و حدود یک تن مواد مخدر کشف و ضبط شده که امروز بخشی از این کشفیات به نمایش درآمده است.
وی با قدردانی از تلاشهای فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول و کارکنان این مجموعه افزود: مأموران انتظامی با وجود شرایط خاص شهرستان و مأموریتهای متعدد بهویژه در ایام پس از جنگ، به صورت شبانهروزی برای تأمین امنیت مردم و حفظ نظم عمومی تلاش میکنند.
سرپرست فرمانداری ویژه و رئیس شورای تامین شهرستان دزفول گفت: بر اساس گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول، میزان سرقت در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته و در مقابل، کشفیات مرتبط با سرقت افزایش داشته است که نشاندهنده تلاش مؤثر نیروهای انتظامی با حمایت دستگاه قضایی، دادستان و اعضای شورای تأمین شهرستان است.
مرداس با بیان اینکه دزفول به دلیل جایگاه ویژه، شرایط گردشگری و حضور مستمر مسافران و تورهای گردشگری، نیازمند و خدمات گسترده انتظامی است، تاکید کرد: نیروی انتظامی شهرستان با وجود محدودیت امکانات، خدمات گسترده و ارزشمندی به شهروندان و مسافران ارائه میدهد که شایسته قدردانی است.
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