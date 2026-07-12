به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از فعالان حوزه عفاف و حجاب به مناسبت روز عفاف و حجاب، ضمن تسلیت ایام سوگواری و گرامیداشت سالگرد شهدای مسجد گوهرشاد، از تلاش فعالان این عرصه قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه همه فعالیتهای حوزه عفاف و حجاب در چارچوب دشمنشناسی معنا پیدا میکند، اظهار کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا، سطح آگاهی جامعه نسبت به توطئههای دشمن افزایش یافته و حتی نسل جوان نیز قدرت تحلیل بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به سابقه برنامهریزی قدرتهای استعماری برای مقابله با فرهنگ اسلامی افزود: دشمن از گذشته تاکنون تلاش کرده است با تضعیف فرهنگ قرآن، بنیان خانواده و ارزشهای دینی را هدف قرار دهد و اجرای سیاست کشف حجاب در دوره رضاخان نیز در همین چارچوب صورت گرفت.
آیتالله عبادی با تأکید بر اینکه امروز ابعاد این توطئه برای افکار عمومی آشکارتر شده است، گفت: فعالیت مستمر، مبتنی بر ایمان، قانون و حمایت نظام اسلامی میتواند طمع بیگانگان را از ارزشهای فرهنگی کشور قطع کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که دچار بدحجابی هستند، تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفتهاند، تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، اگر افراد بدانند پشت این جریان چه اهدافی نهفته است، از آن فاصله خواهند گرفت؛ اما عناصر وابسته به بیگانگان که با اهداف فرهنگی، سیاسی و امنیتی فعالیت میکنند، باید در چارچوب اقدامات امنیتی با آنان برخورد شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دفتر نمایندگی ولیفقیه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر مجموعههای دغدغهمند تأکید کرد و افزود: با همفکری و برنامهریزی مستمر باید اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو به صورت منظم رصد و پیگیری شود.
آیتالله عبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت قانونمداری در جامعه اظهار کرد: همانگونه که در علوم مختلف، پزشکی، صنعت و سایر حوزهها رعایت قوانین و اصول علمی مورد توجه است، در مسائل دینی و فرهنگی نیز باید قانون به طور دقیق اجرا شود و نمیتوان نسبت به آن سلیقهای عمل کرد.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات ناشی از عمل نکردن به قوانین اسلامی است، گفت: اگر قوانین نظام اسلامی به درستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی مسئولان را به اجرای دقیق قوانین فراخواند و خاطرنشان کرد: فلسفه مسئولیت در نظام اسلامی، اجرای قانون است و هیچ مسئولی حق ندارد از قانون تخطی کند یا از قانونشکنی حمایت کند.
آیتالله عبادی وحدت واقعی را در گرو حاکمیت قانون دانست و افزود: وحدت زمانی محقق میشود که همه افراد، فارغ از سلایق شخصی، خود را ملزم به اجرای قانون بدانند.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی اقدامات فعالان حوزه عفاف و حجاب، بر تداوم همکاری، همافزایی و تبادل نظر میان دستگاههای مسئول برای صیانت از ارزشهای فرهنگی و دینی تأکید کرد.
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