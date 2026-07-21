برگزاری آیین تجلیل از فعالان مدنی عرصه جنگ تحمیلی سوم در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم صابریون اظهار کرد: یین تجلیل از برگزیدگان «فراخوان شناسایی و معرفی فعالان عرصه جهاد و پایداری» با هدف تکریم و معرفی فعالان مردمی اثرگذار در عرصه‌های مختلف خدمت و جهاد روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه سال جاری با حضور یک مهمان ویژه در همدان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال مناسب از این فراخوان یادآور شد: پس از انتشار فراخوان آثار، سوابق و مستندات فعالان از سوی افراد، گروه‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف به دبیرخانه «مفلحون» ارسال شد و این مدارک از سوی هیئت داوران مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در خصوص حوزه‌های فعالیت برگزیدگان این رویداد تصریح کرد: انتخاب‌شدگان نهایی از میان فعالان حوزه‌های اقتصاد و معیشت، حافظان شهر، گروه‌های جهادی، مواکب و پشتیبانی جبهه، فعالان اجتماعی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و همچنین حوزه بهداشت، درمان و امدادرسانی برگزیده شدند که در این آیین به طور رسمی از آنها تجلیل می‌شود.

وی با تاکید بر تکالیف قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ترویج الگوهای مردمی خاطرنشان کرد: معرفی و تکریم الگوهای برتر براساس بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت می‌گیرد و این اقدام زمینه‌ساز ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گسترش معروف در جامعه است.

صابریون در پایان افزود: شناسایی و معرفی این ظرفیت‌های ارزشمند علاوه بر قدردانی شایسته از خدمات آنها انگیزه مضاعفی برای گسترش فعالیت‌های مردمی در عرصه جهاد و پایداری و تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی ایجاد خواهد کرد.