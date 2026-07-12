به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان ایلام، اظهار کرد: این برنامه از مهمترین سیاستهای حوزه سلامت در کشور به شمار میرود و تحقق صحیح آن، زمینهساز توزیع عادلانهتر خدمات بهداشتی و درمانی خواهد بود.
وی افزود: در صورت اجرای اصولی این طرح، علاوه بر نظمبخشی به فرآیند ارائه خدمات درمانی، از تحمیل هزینههای اضافی به مردم جلوگیری میشود و بستر مناسبی برای ارتقای عدالت در سلامت فراهم خواهد شد.
استاندار ایلام با اشاره به ضرورت جلب همراهی افکار عمومی در اجرای برنامههای ملی، تصریح کرد: طرح پزشک خانواده نیز نیازمند اقناعسازی و آگاهسازی عمومی است و باید همزمان با آغاز اجرای آن، برنامهای منسجم در حوزه اطلاعرسانی طراحی و اجرا شود.
کرمی تشکیل یک کمیته تخصصی اطلاعرسانی برای این طرح را ضروری دانست و گفت: تولید محتوای هدفمند، کوتاه و متناسب با نیاز گروههای مختلف، استفاده از ظرفیت رسانهها و همچنین مشارکت سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه سلامت، میتواند در افزایش آگاهی جامعه و همراهی مردم نقش موثری ایفا کند.
وی در ادامه، تامین نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پزشکی و زیرساختهای مورد نیاز را از پیششرطهای اساسی اجرای موفق این طرح عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی، باید همه نیازمندیها از ابتدا بهدرستی پیشبینی شود و زمان کافی برای استقرار کامل آن در نظر گرفته شود.
استاندار ایلام با بیان اینکه ارائه خدمت در قالب پزشک خانواده مستلزم برنامهریزی دقیق و حضور مستمر کادر درمان است، خاطرنشان کرد: فعالیت منظم و شبانهروزی تیمهای درمانی و حمایت مناسب از آنها، از عوامل تعیینکننده در موفقیت این برنامه به شمار میرود.
کرمی همچنین با اشاره به حمایت دولت از اجرای این طرح، اظهار کرد: آشنایی رئیسجمهور با مسائل و نیازهای حوزه سلامت، فرصت مناسبی برای رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع ایجاد کرده است.
وی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از دیگر الزامات اجرای موفق این برنامه دانست و گفت: وزارت ارتباطات، سازمانهای بیمهگر، مجموعه بهداشت و درمان و دیگر نهادهای مرتبط باید با تعامل و همافزایی، شرایط لازم برای اجرای مطلوب طرح را فراهم کنند.
استاندار ایلام بر ضرورت برگزاری جلسات مستمر با فرمانداران، بخشداران و روسای شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها نیز تاکید کرد و افزود: هماهنگی میان سطوح مختلف مدیریتی میتواند به تسهیل روند اجرا و رفع سریعتر چالشهای احتمالی کمک کند.
وی با اشاره به آسیبدیدگی بخشی از زیرساختهای ارتباطی استان در حوادث اخیر، تقویت شبکههای مخابراتی و ارتباطی را از ضرورتهای جدی اجرای این برنامه برشمرد و گفت: پایداری ارتباطات، یکی از الزامات اصلی ارائه خدمات سلامت و تحقق نظام ارجاع است.
کرمی همچنین ارزیابی مستمر روند اجرای آزمایشی طرح و رفع نواقص پیش از توسعه آن به سایر مناطق را ضروری دانست و اضافه کرد: کاهش مصرف بیرویه دارو، ارائه خدمات موثرتر با هزینه کمتر، ارتقای کیفیت درمان و افزایش رضایت عمومی از جمله نتایج مورد انتظار اجرای این برنامه است.
نظر شما