صدور ۱۸ میلیون و ۷۹۵ هزار نسخه الکترونیک در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز نیاستی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز بزرگداشت خوارزمی و روز ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک و حذف دفترچههای درمان کاغذی تاکنون حدود ۱۸ میلیون و ۷۹۵ هزار نسخه الکترونیک در استان همدان صادر شده که به طور میانگین روزانه بیش از ۱۱ هزار و ۵۲۵ نسخه در سامانه ثبت میشود.
وی با بیان اینکه مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی، موتور تحول دیجیتال سازمان بیمه سلامت ایران به شمار میرود، افزود: ماموریت این مرکز، طراحی و اجرای سیاستهای کلان فناوری اطلاعات، توسعه سامانههای ملی بیمهای و ارتقای امنیت سایبری است، این مرکز با رویکردی هوشمند و مبتنی بر داده، در پی ایجاد زیرساختهای فناورانهای بوده و ضمن تسهیل فرآیندهای بیمهای، شفافیت، سرعت و دقت را در خدمات سلامت افزایش دهد و گامی موثر در تحقق دولت الکترونیک بردارد.
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان ادامه داد: سازمان بیمه سلامت ایران با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و سرعت ارائه خدمات، رویکردی مبتنی بر هوشمندسازی فرآیندها و توسعه خدمات الکترونیک را در پیش گرفته و این سازمان در راستای سیاستهای کلان دولت الکترونیک، با بهرهگیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی، به دنبال ایجاد زیرساختهای یکپارچه، تسهیل دسترسی بیمهشدگان به خدمات و افزایش نظارت اثربخش در نظام سلامت کشور است.
وی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت در همین راستا با طراحی و پیادهسازی بیش از ۶۰ سامانه و زیرسامانه دیجیتال و هوشمند، گامهای موثری در مسیر تحول اداری و تحقق اهداف دولت الکترونیک برداشته است.
نیاستی افزود: سامانه خدمات بیمهشدگان، سامانه عملیات یکپارچه بیمهگری و درآمد «ندا»، سامانه نسخهنویسی الکترونیک، سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بستری، پنل مدیریت شرکای کاری، سامانه استعلام داروهای مورد تعهد سازمان بیمه، سامانه عقد قرارداد، سامانه ارائه خدمات دیالیز و سامانه ارائه خدمات فیزیوتراپی از جمله این سامانهها هستند.
وی اظهار کرد: تحول دیجیتال یکی از مهمترین مسیرهای نوسازی در خدمات عمومی کشور است و سازمان بیمه سلامت ایران با ورود به عرصه فناوریهای نوین و توسعه سامانه نسخه الکترونیک، توانسته چهرهای تازه از خدمات بیمهای ارائه کند؛ خدماتی سریع، شفاف و در دسترس که از طریق سامانهها پیگیری و اجرا میشود.
نیاستی افزود: در این مسیر، صدور و تمدید بیمهنامهها نیز به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام میشود تا مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب، امور خود را پیگیری کنند.
وی گفت: اکنون بیمهشدگان تنها با کارت ملی میتوانند در همه مراکز طرف قرارداد خدمات دریافت کنند و اپلیکیشن «بیمه سلامت من» و «سامانه شهروندی» امکان مشاهده سوابق درمانی و بیمهای را برای همه بیمهشدگان فراهم کردهاند.
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به گسترش فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی افزود: ارائه خدمات به صورت غیرحضوری به یکی از محورهای اصلی تحول در نظام اداری و خدمترسانی کشور تبدیل شده و هدف از توسعه این خدمات، تسهیل دسترسی مردم، کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در زمان و هزینه، افزایش شفافیت و ارتقای رضایتمندی خدمتگیرندگان است.
نیاستی درباره جزئیات نسخههای الکترونیک صادرشده در استان همدان گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، از مجموع حدود ۱۸ میلیون و ۷۹۵ هزار نسخه الکترونیک صادرشده، ۱۱ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۰۷ مورد مربوط به دارو و تجهیزات، ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۴۰ مورد مربوط به آزمایش، ۲ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۹۷ مورد مربوط به پرتوپزشکی، ۱۵۹ هزار و ۷۷۶ مورد مربوط به فیزیوتراپی، ۷۸۳ هزار و ۳۶۸ مورد مربوط به خدمات در مطب پزشکان، ۵۳ هزار و ۱۶۵ مورد مربوط به خدمات در مطب دندانپزشکان و یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۸۳ مورد مربوط به نظام ارجاع بوده است.
وی همچنین افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز ۴ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۸۸۳ نسخه الکترونیک در استان صادر شده که از این تعداد، ۲ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۱۹۷ مورد مربوط به دارو و تجهیزات، ۶۱۴ هزار و ۴۳۱ مورد مربوط به آزمایش، ۴۴۰ هزار و ۱۷۸ مورد مربوط به پرتوپزشکی، ۴۱ هزار و ۴۶۴ مورد مربوط به فیزیوتراپی، ۱۷۱ هزار و ۹۰۹ مورد مربوط به خدمات در مطب پزشکان، ۶ هزار و ۲۰۴ مورد مربوط به خدمات در مطب دندانپزشکان و ۳۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به نظام ارجاع بوده است.
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