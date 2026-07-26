حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از ابلاغ دستورالعمل جدید تعیین حریم غارها خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، تعیین حریم غارهای واقع در مناطق تحت حفاظت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و غارهای خارج از این مناطق بر عهده دستگاه‌های متولی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان منابع طبیعی خواهد بود.

ظهرابی در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف حریم حفاظتی غارها اظهار کرد: سال‌هاست کارگروه ملی کارشناسی غارها در کشور فعال است که ریاست آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست بوده و دبیرخانه این کارگروه نیز در این سازمان مستقر است.

وی افزود: سایر دستگاه‌های دولتی مرتبط و همچنین بخش غیردولتی فعال در حوزه غارها، غارنوردی، شناسایی غارها و گردشگری نیز عضو این کارگروه هستند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه یکی از چالش‌های موجود، نحوه تعیین حریم غارها بود، گفت: این موضوع از یک سو محدودیت‌هایی برای اجرای طرح‌های توسعه ایجاد می‌کرد و از سوی دیگر در برخی موارد موجب آسیب‌پذیری غارها می‌شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، برنامه‌ریزی لازم برای تدوین دستورالعمل جدید انجام شد و این دستورالعمل اکنون ابلاغ شده است.

ظهرابی تصریح کرد: در این دستورالعمل، پیش‌بینی‌های لازم برای تعیین حریم غارها انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که برای غارهای واقع در مناطق تحت حفاظت، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول تعیین حریم خواهد بود و برای غارهای خارج از مناطق تحت حفاظت، دستگاه‌های متولی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان منابع طبیعی مسئولیت تعیین حریم را بر عهده خواهند داشت.