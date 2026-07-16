حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت برآورد خسارت‌های زیست‌محیطی واردشده به تنگه هرمز اظهار کرد: بررسی میزان خسارت‌های واردشده به محیط‌زیست، تنوع زیستی کشور و آلودگی‌های ناشی از انتشار آلاینده‌ها همچنان در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد و مطالعات کارشناسی در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: در بخش مربوط به مناطق خشکی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، به دلیل دسترسی به اطلاعات و امکان جمع‌آوری داده‌های میدانی، ارزیابی‌ها انجام شده و میزان خسارت‌های واردشده برآورد شده است.

به گفته ظهرابی، نتایج این ارزیابی‌ها برای انجام پیگیری‌های قانونی و اداری به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و دیگر اکوسیستم‌های دریایی گفت: مطالعات مربوط به این بخش از سوی معاونت محیط زیست دریایی سازمان در حال انجام است. به دلیل ماهیت پویا و سیال محیط‌های دریایی، برآورد خسارت‌های زیست‌محیطی در این مناطق نسبت به زیست‌بوم‌های خشکی پیچیدگی بیشتری دارد و مستلزم بررسی‌های دقیق و علمی است.

وی تأکید کرد: برآورد خسارت‌های زیست‌محیطی واردشده به تنگه هرمز و سایر اکوسیستم‌های دریایی پس از تکمیل مطالعات و جمع‌بندی نتایج اعلام خواهد شد.