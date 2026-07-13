احتمال تشخیص سرطان پیشرفته در مردان بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می‌دهند که مردان بیشتر از زنان در معرض ابتلا به سرطان پیشرفته‌ای هستند که به سایر قسمت‌های بدن گسترش یافته است.

محققان گفتند که این بدان معناست که سرطان آنها خیلی دیر تشخیص داده می‌شود، زمانی که درمان آن دشوارتر و احتمال مرگ آن بیشتر است.

«بث مک‌لین»، محقق ارشد و دانشجوی فوق دکترا در موسسه ملی سرطان در بتسدا مریلند، در یک بیانیه خبری گفت: «ما می‌دانیم که به طور کلی، مردان بیشتر از زنان در اثر انواع مختلف سرطان جان خود را از دست می‌دهند. همچنین می‌دانیم که مرحله سرطان در زمان تشخیص، پیش‌بینی‌کننده کلیدی بقای سرطان است.»

برای این مطالعه، محققان ۲.۴ میلیون مورد سرطان را که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ ردیابی شده بود، تجزیه و تحلیل کردند.

این تیم سرطان‌هایی را که منطقه‌ای (به غدد لنفاوی مجاور گسترش یافته) یا دور (به سایر اندام‌ها گسترش یافته بودند) بودند، در مقایسه با سرطان‌های موضعی که فراتر از محل مبدا خود گسترش نیافته بودند، بررسی کردند.

احتمال تشخیص ۱۶ سرطان منطقه‌ای مختلف در مردان بیشتر از زنان بود، از جمله:

- سرطان زبان (۱۵۱ درصد احتمال بیشتر)

- سرطان غدد بزاقی (۹۳ درصد)

- سرطان دهان و گلو (۸۰ درصد)

- سرطان تیروئید (۷۴ درصد)

- سرطان معده (۶۷ درصد)

همچنین احتمال تشخیص ۱۷ سرطان مختلف در مراحل پیشرفته در مردان بیشتر بود، از جمله:

- سرطان زبان (۱۳۴ درصد)

- سرطان تیروئید (۱۲۸ درصد)

- سرطان غدد بزاقی (۹۷ درصد)

- سرطان معده (۵۶ درصد)

- ملانوما (۵۰ درصد)

فقط در تعداد کمی از سرطان‌ها، احتمال تشخیص سرطان در مراحل بعدی در مردان کمتر از زنان بود، از جمله سرطان حنجره، مثانه، مقعد یا کبد.

مک‌لین گفت: «توضیحات احتمالی متنوعی برای اینکه چرا ما تفاوت‌های جنسیتی را در بین اکثر سرطان‌هایی که مورد مطالعه قرار دادیم، یافتیم، وجود دارد. یک توضیح می‌تواند تفاوت در جذب غربالگری سرطان برای مکان‌هایی باشد که از طریق غربالگری قابل تشخیص هستند.»

او گفت: «همچنین ممکن است تفاوت‌هایی در رفتارهای جستجوی مراقبت‌های بهداشتی وجود داشته باشد؛ تحقیقات موجود نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان به پزشک مراجعه می‌کنند، که می‌تواند به معنای فرصت‌های بیشتر برای پزشکان برای تشخیص زودهنگام علائم سرطان باشد، در نتیجه زنان بیشتری به جای مراحل منطقه‌ای یا دوردست، در مرحله موضعی تشخیص داده می‌شوند.»

مک‌لین افزود: «همچنین این احتمال وجود دارد که نحوه درک پزشکان از علائم سرطان در مردان و زنان متفاوت باشد و منجر به انواع مختلف آزمایش‌های تشخیصی یا برنامه‌های درمانی شود که می‌تواند تشخیص سرطان را تسریع یا به تأخیر بیندازد.»

او گفت: «در هر صورت، دریافت مراقبت‌های پزشکی منظم برای تشخیص سرطان در مراحل اولیه و قابل درمان بسیار مهم است.»

مک‌لین توصیه می کند: «پیام کلی من این است که همه باید مرتباً به پزشک مراجعه کنند. اگر متوجه شدید چیزی در بدن شما تغییر کرده است، مراجعه به پزشک را به تعویق نیندازید.»