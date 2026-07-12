خروش ایران برای خونخواهی امام

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: ۱۳ تیر تا ۱۹ تیر مراسم وداع، تشییع و سپس تدفین قائد شهید در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شد. در برنامه‌های وداع و تشییع، پرچم سرخ با شعار «یا لثارات الحسین (ع)» در دست عزاداران و مردم همیشه در صحنه دیده می‌شد. ظهور گسترده پرچم‌های سرخ در تشییع رهبر شهید، اتفاق نمادین ساده نیست، در اصل بیانیه میدانی و عملیاتی مردم و کانون جبهه مقاومت ارزیابی می‌شود. در فرهنگ شیعه، پرچم سرخ، نماد طلب خون و خبر دادن از انتقام است.

حضور پرچم‌های سرخ در قم، با توجه به جایگاه این شهر به عنوان مرکزیت علمی و مرجعیت، معنایی بسیار عمیق‌تر و استراتژیک‌تر از یک واکنش ساده دارد. این نمادپردازی در کنار تاکید مراجع بزرگی همچون آیت‌الله جوادی‌آملی که از انتقام سخن به میان آورده بودند، همگان از عوام تا خواص را مطلع کرد ما با یک فتوای عملیاتی روبه‌رو هستیم. فلذا اگر تهران «قلب تپنده» و مشهد «عمق ایمان» بود؛ قم، مغز متفکر و منبع مشروعیت محسوب می‌شود. بنابراین زمانی که قم با نماد پرچم سرخ (انتقام) ظاهر شد، خواست اعلام کند انتقام از قاتلان آقای شهید، واجب شرعی است؛ هیچ راه بازگشتی نیست و پاسخ، نه تنها سخت، بلکه از دیدگاه دینی لازم است.

در مشهد ـ آخرین ایستگاه مراسم وداع با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) ـ پرچم‌های سرخ برگرفته از پیوند میان عشق به امام رضا (ع) و اراده برای انتقام بود و یک حرف داشت؛ انتقام‌جویی ایران ریشه در ایمان مردان و زنان سرزمین‌مان دارد و به همین دلیل، هرگز فراموش نمی‌شود. بر این اساس در نگاهی فراگیر ـ از تهران تا قم و مشهد ـ می‌توان پی‌برد، توده‌های مردم با برافراشته شدن پرچم قرمز، نشان دادند توافق جمعی برای انتقام شکل گرفته است، ضمن آنکه از حالت «سوگواری» به خونخواهی که در آن اراده و هدف حاکم است تغییر مسیر داده‌اند. این یعنی غم شهادت، به جای آنکه منجر به سستی و افسردگی شود، به انگیزه و خشم مقدس تبدیل شده است.

مطالبه به حق مردم به گوش مسئولان ذی‌ربط رسید. رهبر انقلاب روز گذشته در پیامی مهم ضمن قدردانی صمیمانه از حضور ده‌ها میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع «آقای شهید ایران»، خطاب به امام شهید امت تاکید کردند: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.

علاوه ایشان، سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) ۱۸ تیر در پیامی آورده بود: فرزندان برومند و دلاور ملت در نیروهای مسلح، با اقدامی انقلابی، خواب را از چشمان دشمن خواهند ربود و عاملان این جنایات تروریست را دیر یا زود قصاص خواهند کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران نیز ۱۹ تیر در پیام خود نوشت: سران جنایتکار آمریکا و همه دشمنان انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت باید بدانند که با ترور ناجوانمردانه این رهبر الهی، هرگز نخواهند توانست نور الهی را خاموش، اراده ملت‌های مؤمن را سست و پرچم مقاومت را بر زمین افکنند.

خون پاک قائد شهید امت، عهدی جاودانه بر دوش همه آزادگان جهان نهاده است و خونخواهی شهیدان و مجازات عاملان، آمران و حامیان این جنایت، مطالبه‌ای قطعی، مشروع و فراموش‌ناشدنی خواهد ماند. این مطالبه، تا تحقق کامل عدالت و پاسخ درخور به جنایتکاران به‌ویژه ارتش کودک‌کش آمریکا، از حافظه تاریخی امت اسلامی و جبهه مقاومت زدوده نخواهد شد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا هم در راستای پیگیری مجدانه پرونده جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بالاخص در دو جنگ تحمیلی اخیر، با جمعی از وکلا و حقوقدانان بین‌المللی و خارجی مجرب و مبرز که در کارنامه خود پیگیری جنایات جنگی سردمداران رژیم اسرائیل را ثبت کرده‌اند، دیدار کرد و با تاکید بر پیگیری پرونده جنایات جنگی علیه ملت ایران، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی علیه کشور و مردم ایران شده‌اند و مصمم هستیم که جنایتکاران جنگی را تعقیب کنیم و کیفر دهیم. آنها باید به تناسب جنایت هم مجازات شوند و هم خسارت پرداخت کنند.

موضع‌گیری سران کشوری و لشکری به‌خصوص پیام شخص اول کشور حاکی از آن است، انتقام در زمان معین خود انجام می‌شود. فرزندان و سربازان خمینی و خامنه‌ای عزیز یا حرفی نمی‌زنند یا پس از اعلام نظرشان محکم روی حرف و دیدگاهشان می‌ایستند. به عبارت دیگر ثابت کرده‌اند «مرد، پای حرفی که می‌زند می‌ایستد و شانه خالی نمی‌کند.» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، به سرعت پیام انتقام‌خواهی ایرانیان را دریافت کرد، حسابی ترسید و برای آنکه جانش را حفظ کند خط و نشان کشید و مدعی شد: ۱۰۰۰ موشک قفل و بارگیری شده و به سمت جمهوری اسلامی ایران نشانه گرفته شده است و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله پس از آن شلیک خواهند شد، در صورتی که دولت ایران به تهدید خود که در گوشه و کنار جهان اعلام شده است.

مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا، در این مورد، من، عمل کند! دستورات از قبل داده شده است و ارتش ایالات متحده آماده، مایل و قادر است، برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است، تمام مناطق ایران را به طور کامل نابود و منهدم کند. او هرچند به عنوان تروریست شماره یک شناخته می‌شود و بنیامین نتانیاهو نزد وی شاگردی می‌کند، اما نیک می‌داند ایرانی‌ها به آنچه می‌گویند عمل می‌کنند، از این رو سریع هشدار داد تا نزدیک من نشوید وگرنه چنین و چنان می‌کنم! نامبرده هنوز خیال می‌کند، ایران و ایرانیان به دنبال دستوراتی هستند که از کاخ سفید صادر می‌شود!

خیر. دوران سیاه پهلوی، سالیان سال است تمام شده و آن خاندان به زباله‌دان تاریخ پیوسته‌اند، به همین جهت «جمهوری اسلامی» با شعار استقلال سیاسی روی پای خود ایستاده و هرگاه صلاح بداند به مطالبه به حق و قانونی مردم ـ همان انتقام ـ پاسخ خواهد داد. بالاخره آمریکا امیدوار بود شهادت رهبر انقلاب، باعث ایجاد ترس و تزلزل در اراده ایران شود. اما پرچم سرخ پیامی است که می‌گوید: «نه تنها ما را نترساندید، بلکه خشمگین کرده‌اید و تا انتقام نگیریم آرام نمی‌نشینیم.» وقتی میلیون‌ها نفر پرچم سرخ در دست می‌گیرند در اصل رضایت‌شان را برای هر اقدامی که در راستای انتقام باشد، اعلام می‌کنند.

از سوی دیگر به آمریکا و مستاجر کاخ سفید می‌فهمانند، انتقام و ریختن خون قاتلان «آقای شهید ایران» مطالبه مردم است. پس حاکمیت به معنای دولت و نیروهای مسلح برای این اقدام، پشتوانه عظیم مردمی را به همراه دارد. همچنین این نمادپردازی، برای متحدان و دشمنان منطقه‌ای پیام‌های متفاوتی داشت. به متحدان (محور مقاومت) پیام داد: مرکزیت مقاومت اکنون در وضعیت قرمز (آماده‌باش برای پاسخ) قرار دارد.

این کار باعث شد، گروه‌های مقاومت در منطقه با اطمینان بیشتری به این باور برسند، ایران با قدرت و اراده مضاعف پشت آنها قرار دارد. این نمایش خشم سازمان‌یافته، هشداری بود به هر کسی که بخواهد از خلأ احتمالی شهادت رهبر برای پیشروی در اهداف خود استفاده کند. آری! ایران در اوج اتحاد و در وضعیت انتقام است؛ هرگونه تخریب یا توطئه بی‌درنگ، با پاسخی سهمگین روبه‌رو خواهد شد.

در مجموع، استفاده از پرچم‌های سرخ در تهران، قم، مشهد و کربلا، یک زبان مشترک ایجاد کرد. سیاست، دین، جغرافیا و عقیده، همگی در یک نقطه به هم رسیدند و آن نقطه، مطالبه انتقام است. ما اکنون وارد مرحله محاسبه شده‌ایم. پرچم‌های سرخ، امضای مردمی بر این حقیقت است که خون رهبر شهید، تبدیل به سوختی برای یک پاسخ تاریخ‌ساز شده است.