خط انتقال اصلی آب شهر هرات بدون قطعی تعمیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم میرحسینی گفت: در پی وقوع شکستگی در خط انتقال اصلی آب شرب شهر هرات، تیم‌های فنی و عملیاتی امور آبفای شهرستان خاتم بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات لازم برای رفع مشکل را آغاز کردند.

وی افزود: با توجه به اهمیت این خط انتقال در تأمین آب شرب شهر هرات و ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان، عملیات تعمیر و بازسازی خط لوله آزبست ۳۰۰ میلی‌متری با برنامه‌ریزی دقیق، به‌کارگیری تجهیزات فنی و تلاش بی‌وقفه کارکنان بهره‌برداری در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم تصریح کرد: این عملیات پیچیده فنی در مدت زمان کمتر از ۶ ساعت با موفقیت به پایان رسید و با تدابیر اتخاذ شده و مدیریت مناسب شبکه، آب شرب شهر هرات با جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر، بدون قطعی و افت فشار پایدار ماند.

میرحسینی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان فنی و بهره‌برداری این امور خاطرنشان کرد: آمادگی، سرعت عمل و تعهد نیروهای عملیاتی آبفا در شرایط اضطراری، نقش مهمی در حفظ پایداری خدمات و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین آب شرب شهروندان دارد.