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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

پایداری آب شرب ۳۰ روستای کرمانشاه با تعمیر خط انتقال

پایداری آب شرب ۳۰ روستای کرمانشاه با تعمیر خط انتقال

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از رفع شکستگی خطوط انتقال مجتمع آبرسانی امام علی (ع) خبر داد و گفت: با اجرای این عملیات، آب شرب بیش از ۳۰ روستا دوباره پایدار شد.

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع شکستگی خطوط انتقال مجتمع آبرسانی امام علی (ع) در بخش سرفیروزآباد خبر داد و اظهار کرد: با انجام این عملیات، آب شرب بیش از ۳۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بار دیگر به وضعیت پایدار بازگشت.

وی افزود: در پی بروز شکستگی در خطوط انتقال ۲۵۰ میلی‌متری پلی‌اتیلن و ۱۰۰ میلی‌متری فولادی در محدوده روستای چنار، روند تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش این مجتمع با اختلال مواجه شده بود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای اجرایی آبفا با وجود شرایط دشوار منطقه، از جمله صعب‌العبور بودن مسیر، عمق زیاد محل حفاری و سختی اجرای عملیات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعمیر خطوط انتقال اقدام کردند.

سلطانیان ادامه داد: در جریان این عملیات، علاوه بر رفع شکستگی خطوط انتقال، یک دستگاه شیرهوای ۵۰ میلی‌متری نیز نصب شد که نقش مهمی در بهبود عملکرد شبکه و افزایش پایداری انتقال آب خواهد داشت.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی آبفا، خاطرنشان کرد: با پایان عملیات تعمیر و بازسازی، جریان آب شرب تمامی روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی امام علی (ع) به حالت عادی بازگشته و خدمات‌رسانی به مشترکان بدون مشکل ادامه دارد.

کد مطلب 6888569

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