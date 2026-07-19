به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان اظهار داشت: به منظور ارتقای کیفیت آب شرب و افزایش بهره‌وری تأسیسات تصفیه، عملیات بهسازی دستگاه آب‌شیرین‌کن ایستگاه برداشت آب شهید رجایی با تعویض چهار ممبران اصلی این دستگاه با موفقیت به پایان رسید.

وی با اشاره به اهمیت ممبران در فرآیند تصفیه آب افزود: ممبران، اصلی‌ترین و حساس‌ترین بخش یک دستگاه آب‌شیرین‌کن است که وظیفه حذف املاح محلول اضافی و ارتقای کیفیت آب را بر عهده دارد و عملکرد صحیح آن نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید آب شرب سالم و استاندارد دارد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد خاطرنشان کرد: در این عملیات، چهار ممبران جدید با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جایگزین ممبران‌های فرسوده شد که ارزش هر ممبران حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است.

دهقان با تأکید بر اینکه نوسازی تجهیزات تصفیه آب از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان یزد در حوزه کنترل کیفیت است، تصریح کرد: اجرای این پروژه ضمن افزایش راندمان دستگاه آب‌شیرین‌کن، موجب بهبود کیفیت آب خروجی ایستگاه برداشت آب شهید رجایی و افزایش رضایتمندی مشترکان خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد با پایش مستمر تأسیسات و اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی تجهیزات، تمام توان خود را برای تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و مطابق با استانداردهای ملی به کار گرفته است.