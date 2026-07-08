به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار با تشریح مهم‌ترین اقدامات دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE این شرکت در سه ماهه اول امسال، اظهار کرد: ارتقای تاب‌آوری تأسیسات آبرسانی و حفظ پایداری خدمات در شرایط اضطراری، از اولویت‌های راهبردی شرکت آبفا است و در همین راستا برنامه‌های متعددی طی ماه‌های اخیر اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه پایداری آبرسانی، تجهیزات و امکانات عملیاتی شرکت تقویت شده است، افزود: تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مولد برق اضطراری، تأمین تجهیزات تخصصی مدیریت بحران، افزایش توان ناوگان لجستیکی و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز برای خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این بخش به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نیز برنامه‌های متعددی از جمله پایش مستمر تأسیسات، اعلام هشدارهای پیشگیرانه، پاسخ سریع و هماهنگ به حوادث، پیش‌بینی منابع اضطراری تامین آب موجب افزایش تاب‌آوری سامانه‌های آبرسانی استان گردیده است.

علمدار با اشاره به اهمیت ایمنی و سلامت کارکنان گفت: استقرار شاخص‌های حوزه HSE، آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی، کاهش ریسک و پیشگیری از حوادث، پایش مستمر سلامت کارکنان، نظارت بر وضعیت زیست‌محیطی تأسیسات و بازدیدهای دوره‌ای از پروژه‌های عمرانی، از مهم‌ترین برنامه‌های این حوزه بوده است.

وی همچنین از موفقیت‌های کسب‌شده در حوزه مدیریت بحران خبر داد و افزود: شرکت آب و فاضلاب استان یزد موفق به کسب رتبه نخست کشور در مانور سراسری اضطرار شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب شده و حضور فعال در ۱۱ مانور تخصصی استانی و کشوری در سال ۱۴۰۴، نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی نیروهای عملیاتی ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان تأکید کرد: استمرار سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE، ضامن افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های آبرسانی و تداوم ارائه خدمات پایدار، ایمن و مطمئن به شهروندان در شرایط عادی و بحرانی خواهد بود.