به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی ظهر یکشنبه درکارگاه آموزشی که در محل سالن اجتماعات فرمانداری نمین برگزار شد اظهارکرد: این کارگاه خبرنویسی با هدف تقویت مهارت های خبرنویسی برای کارکنان روابط عمومی دستگاه های دولتی و خبرنگاران شهرستان نمین هماهنگ شده است.

وی با اشاره به لزوم ارتقای مهارت های خبرنویسی در کارکنان روابط عمومی ها و فعالان رسانه افزود: روابط عمومی های ادارات و خبرنگاران می توانند با شرکت در این دوره ها و آموزش شیوه درست خبرنویسی به خبرنگاران حرفه ای تبدیل شده و حتی فراتر از یک رسانه حرفه ای عمل کنند.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه روابط عمومی های ادارات یک منبع موتق و مورد اعتماد مخاطبان است خاطر نشان کرد: روابط عمومی ها در جامعه امروز که انبوهی از رسانه های رسمی و غیررسمی به مردم اطلاع رسانی می کنند می توانند موثق ترین خبرها را در اسرع وقت به دست مردم و مخاطبان برسانند.

وی از برگزاری دوره خبرنویسی در شرایط بحران در شهرستان نمین خبر داد و گفت: رویکرد های نوین خبری و انتقال سریع و به موقع خبرهای سازمان و همچنین برخورداری از توان نگارش و قدرت انتقال درست و کامل خبر نیاز روابط عمومی های شهرستان است.

امانی با بیان اینکه بعضی مواقع تاخیر در خبر رسانی در شهرستان مواجه هستیم افزود: همین موضوع بستر مناسبی برای شایعه پراکنی می شود و این حق مردم شهرستان نمین است خبرها را به موقع، درست و روشن دریافت کنند.