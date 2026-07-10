کاظم پور: محورهای مواصلاتی نمین ساماندهی شدند

فرید کاظم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از اقدامات شاخص اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نمین در چند ماه گذشته عملیات خط‌کشی مسیر «آبی‌بیگلو» و «محمودآباد» در بخش ویلکیج به طول ۲۴ کیلومتر است اظهار کرد: این اقدام با هدف افزایش دید رانندگان در شب صورت گرفت و نقش مؤثری در کاهش خطاهای انسانی و افزایش ایمنی تردد در این مسیر پرتردد روستایی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در راستای ساماندهی محورهای مواصلاتی، عملیات نصب علائم ایمنی در بزرگراه نمین و راه‌های روستایی شهرستان در دستور کار قرار گرفت افزود: در این عملیات، تابلوهای اخطاری، انتظامی و مسیرنماها جهت راهنمایی دقیق رانندگان و بهبود علائم جاده‌ای به‌روزرسانی و نوسازی شدند.

کاظم پور با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی راهداری شهرستان نمین با هدف جلوگیری از خروج خودروها از جاده و تسهیل در توقف‌های اضطراری، نسبت به احیای شانه راه‌های شریانی اقدام کردند ادامه داد: عملیات شانه سازی و پاکسازی حریم جاده‌ها یکی از اولویت‌های این اداره برای حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی و افزایش طول عمر آسفالت جاده‌هاست.

وی به عملیات لکه‌گیری با هدف ترمیم و بازسازی نقاط تخریبی و چاله های موجود در راه‌های روستایی اشاره و بیان کرد: این اقدامات به منظور بهبود سطح کیفی راه‌ها، جلوگیری از آسیب‌دیدگی وسایل نقلیه و تسهیل تردد روستاییان عزیز انجام پذیرفته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نمین در پایان ضمن تقدیر از صبوری رانندگان افزود: تمامی کاربران جاده‌ای با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم نصب شده در مسیر، مجموعه راهداری را در تحقق سفرهای ایمن یاری کنند.