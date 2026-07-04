هشدار نارنجی باران و رعدوبرق در اردبیل؛ سیلاب محلی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی پیش بینی آخرین وضعیت آب و هوای استان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و الگوهای عددی بیانگر شرایط نسبتا ناپایدار جوی طی امروز (شنبه ۱۳ تیر) و شرایط ناپایدار جوی طی فردا (یکشنبه ۱۴ تیر) در مناطقی از استان اردبیل می باشد

از عصر امروز تا شب (شنبه ۱۳ تیر)، در مناطقی از استان (بویژه نواحی کوهستانی مشگین شهر، سرعین و نیر) بارش باران گاهی بصورت رگبار و رعدوبرق انتظار می رود. اما با تشدید شرایط ناپایدار از بعدازظهر تا شب فردا (یکشنبه ۱۴ تیر)، در شهرستان های مشگین شهر، سرعین، نیر، انگوت، گرمی، اردبیل، نمین، کوثر و خلخال بارش باران گاهی با رگبارورعدوبرق پیش بینی می شود.

با توجه به ماهیت این بارش های بهاری که بسیار کوتاه مدت و گاهی شدید هستند، جاری شدن روان‌آب، سرریزشدن برخی آبراهه ها، شکل‌گیری سیلاب‌های محلی و تگرگ در نواحی مستعد انتظار و رعایت توصیه های صادر شده در هشدار هواشناسی سطح نارنجی (شمارة ۶) تاکید می گردد. و از امروز تا چهار روز آینده تغییرات خاص دمائی در سطح استا ن رخ نخواهد داد.

از نظر وزش باد نیز طی ۴ روز آینده در قبل ازظهرها سرعت باد نسبتا آرام و از بعدازظهر تا شب در مناطقی از استان سرعت باد گاهی به ۳۶ کیلومتربرساعت خواهد رسید.