به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان منقضی از خدمت اظهار کرد: مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان منقضی از خدمت موضوعی فرادستگاهی بوده و همه تصمیمات اتخاذشده در این قرارگاه برای کلیه حوزه‌ها لازم‌الاجرا است.

وی با اشاره به رتبه ۲ استان در خصوص جمعیت در آستانه ورود به بازار کار، برنامه‌ریزی و اقدام کلیه دستگاه‌ها و بانک‌ها را برای مهارت‌آموزی و ورود جوانان به بازار کار مورد تأکید قرار داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ارائه مهارت‌های تخصصی برای ۲هزار و ۵۰۰ نفر طی سال گذشته، جذب ۸۵درصدی تسهیلات تبصره ۱۵ در راستای اشتغال‌زایی را مطلوب دانست و خواستار هدف‌گذاری جذب صددرصدی سهمیه امسال استان شد.

خلیلی بیان کرد: در سال‌جاری برای اشتغال‌زایی جوانان مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان سهمیه به استان تخصیص یافته و لازم است بانک‌ها برای پرداخت آسان این تسهیلات اقدام کنند که در صورت جذب صددرصدی تسهیلات مصوب، مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان دیگر نیز اختصاص می‌یابد.

وی مهارت‌آموزی رسته‌های خلاق را مورد تأکید قرار داد و گفت: نیازمندی‌های لازم برای مهارت‌آموزی تأمین و کمبود مربی در شهرستان‌ها نیز رفع می‌شود.