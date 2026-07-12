سقوط مرگبار خودروی کوئیک به دره در محور قزوین–الموت؛ ۲ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی اظهار کرد: ساعت ۱۳ امروز یک دستگاه خودروی سواری کوئیک در کیلومتر ۱۹ محور قزوین–الموت–تنکابن در حال تردد بود که به علت عدم توجه راننده به جلو، از مسیر اصلی منحرف و پس از خروج از جاده، به داخل پرتگاه سقوط کرد.
وی افزود: به دلیل شدت جراحات وارده، راننده و سرنشین خودرو که زن و شوهر میانسال بودند، در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به تکرار سوانح رانندگی در این محور تصریح کرد: متأسفانه از ابتدای ماه جاری تاکنون چهار نفر در حوادث رانندگی این مسیر جان باختهاند و چندین تصادف منجر به جرح نیز رخ داده است.
تقیخانی با بیان اینکه محور قزوین–الموت–تنکابن همچنان در دست احداث است، خاطرنشان کرد: این مسیر هنوز به اداره کل راهداری و حملونقل جادهای تحویل نشده و به همین دلیل از استانداردها و تجهیزات کامل ایمنی برخوردار نیست.
وی از رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری در این محور خودداری کرده و در صورت استفاده از مسیر، با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و احتیاط مضاعف رانندگی کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان بر ضرورت تسریع در ایمنسازی محور، نصب علائم هشداردهنده و حفاظهای ایمنی تا زمان بهرهبرداری رسمی تأکید کرد.
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