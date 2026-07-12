به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع نشست با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، از توافق جدید برای اجرای ۲۳ پروژه راهسازی با اعتبار سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر خبر داد.
استاندار بوشهر در این نشست با تأکید بر اهمیت ارتقای شاخصهای ایمنی جادهای اظهار داشت: تحلیلهای صورتگرفته از آمار تصادفات جادهای نشان میدهد که تعدادی از محورهای مواصلاتی استان حادثهخیز هستند و رفع این نقاط بهمنظور کاهش سوانح و افزایش ایمنی کاربران جادهای، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
استاندار بوشهر ضمن تقدیر از مدیریت فعالانه و تلاشهای سازمان راهداری کشور در تأمین اعتبارات نگهداری و بهسازی راهها، به تفاهمنامه جدید اشاره کرد و افزود: پس از عملیاتی شدن تفاهمنامه همکاری سال ۱۴۰۴، در نشست امروز تفاهمنامه سال ۱۴۰۵ نیز با هدف رفع نقاط حادثهخیز، لکهگیری و روکش راههای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی، بهسازی و نگهداری ابنیههای فنی و پلها و همچنین تجهیز ادارهکل راهداری استان به ماشینآلات و تجهیزات ایمنی، در قالب ۲۳ پروژه و با اعتبار سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مورد توافق قرار گرفت.
زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی بیان کرد: علاوه بر تکمیل طرحهای نیمهتمام دارای اولویت، موافقت با صدور فراخوان انتخاب پیمانکار جهت شروع عملیات اجرایی بهسازی و ایمنسازی تعدادی از محورهای حادثهخیز استان از جمله مسیر جم به ریز، رفع پیچهای خطرناک در منطقه جاشک و اخند به مهر صورت گرفت و مقرر شد نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرایی این طرحها تا شهریور ماه سال جاری اقدام صورت گیرد.
استاندار بوشهر توسعه زیرساختهای زمینی را یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد دریامحور دانست و تصریح کرد: اگرچه استان بوشهر از شاخصهای بزرگراهی مطلوبی نسبت به میانگین کشوری برخوردار است، اما با این حال، تکمیل قطعات بزرگراهی در دست اجرا و ایمنسازی محورها جهت تسهیل و ایمنی حمل و نقل، همواره در اولویت طرحهای زیرساختی استان قرار دارد.
در این دیدار، شاهپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و فرزاد رستمی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، دکتر زارع را همراهی کردند.
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