زن ۴۰ ساله در فولادشهر غرق شد؛واژگونی پراید با ۷ مصدوم در محور شهرضا

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ویژه ۲۴ ساعت گذشته در استان اصفهان اظهار کرد: نخستین حادثه مربوط به غرق‌شدگی در کانال آب به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در ساعت ۱۰:۰۷ صبح روز شنبه (۲۰ تیرماه ۱۴۰۵) رخ داده است، افزود: محل وقوع این غرق‌شدگی، شهرستان لنجان، بخش فولادشهر و در محدوده محله آ۲ بوده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد. مصدوم این حادثه یک خانم ۴۰ ساله بود که پس از خروج از آب و دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد.

عابدی با تأکید بر خطرات شنا در مناطق غیرمجاز، از شهروندان خواست تا از ورود به کانال‌های آب و رودخانه‌ها به‌جد خودداری کنند.

تصادف خانواده ۷ نفره در جاده شهرضا

وی در ادامه با اشاره به حادثه ویژه دوم عنوان کرد: در ساعت ۱۶:۳۵ همان روز، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اصفهان به شهرضا، دقیقاً مقابل مرکز معاینه فنی مهیار به اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به سرعت در محل حادثه حاضر شد. این سانحه رانندگی منجر به مصدومیت ۷ نفر از سرنشینان خودرو شامل یک مرد، دو زن، سه دختر نوجوان ۱۳ ساله و یک کودک ۴ ساله شد.

عابدی خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان این حادثه پس از پایداری وضعیت و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.