حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه حادثه واژگونی خودرو طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در این حوادث فوتی گزارش داده نشده است.

وی به مصدومیت ۱۶ نفر طی این تصادفات جاده ای اشاره داشت و ادامه داد: یک مصدوم به دلیل وخامت و شدت جراحات توسط بالگرد راهی مراکز درمانی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان واژگونی پژو پارس کیلومتر ۶۰ محور دامغان به سمنان را دارای بیشترین تعداد مصدوم برشمرد و ادامه داد: به شش مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

درخشان واژگونی هیوندا سوناتا در کیلومتر ۳۴ محور سمنان به فیروزکوه را دیگر حادثه مهم رانندگی عنوان کرد و گفت: این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زده است.

وی ضمن بیان اینکه به حادثه واژگونی ال ۹۰ کیلومتر ۱۰۶ محور سبزوار- میامی امداد رسانی شده است، افزود: پنج نفر در این سانحه مصدوم شدند.