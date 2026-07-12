درنای بلژیکی به عفونت ریوی مبتلا است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله اسماعیلی از ادامه درمان تخصصی «رویا» در یکی از مراکز دامپزشکی خبر داد و گفت: این پرنده پس از بروز علائم بیاشتهایی و اختلال در تعادل، تحت معاینات تخصصی و مراقبتهای درمانی قرار گرفت.
اسماعیلی اظهار کرد: پس از گزارش تیمارگر درباره کاهش اشتها و اختلال در تعادل این پرنده، معاینات دامپزشکی انجام و درمانهای اولیه و اقدامات حمایتی اورژانسی با احتمال وجود عفونت دستگاه تنفسی آغاز شد.
وی افزود: با تداوم علائم بالینی و نیاز به بررسیهای دقیقتر، «رویا» روز شنبه به یک مرکز تخصصی دامپزشکی ارجاع شد و نتایج آزمایشها و تصویربرداریهای تخصصی، وجود عفونت پیشرونده ریوی را تأیید کرد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه بر اساس نظر دامپزشکان، روند بیماری پیش از بروز علائم ظاهری موجب آسیب به دستگاه تنفسی پرنده شده است، تصریح کرد: در پرندگان، بیماریهای تنفسی در بسیاری از موارد تا مراحل پیشرفته بدون نشانههای آشکار باقی میمانند و به همین دلیل پس از ظهور علائم، روند پیشرفت بیماری میتواند بسیار سریع باشد.
اسماعیلی ادامه داد: وضعیت عمومی «رویا» شامل کیفیت تنفس، سطح هوشیاری، تعادل، تغذیه و میزان پاسخ به درمان بهصورت مستمر توسط دامپزشکان و تیمارگران پایش میشود و همزمان اقدامات حمایتی برای فراهم کردن محیطی آرام و ایمن جهت تسریع روند درمان در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: درمان دارویی و مراقبتهای حمایتی مطابق نظر تیم درمان ادامه دارد و تمامی ظرفیتهای تخصصی برای بهبود وضعیت این درنای سیبری به کار گرفته شده است.
اسماعیلی با اشاره به ماهیت پیشرونده عفونت ریوی افزود: با توجه به آسیب واردشده به دستگاه تنفسی، پیشآگهی بیماری محتاطانه است و در شرایط کنونی نمیتوان درباره نتیجه نهایی درمان با قطعیت اظهار نظر کرد.
وی تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت این پرنده پس از دریافت نتایج مستند و تأییدشده دامپزشکی اطلاعرسانی خواهد شد.
«رویا» درنایی پرورشیافته در اسارت است که زمستان سال ۱۴۰۱ برای همراهی با «امید»، آخرین درنای مهاجر سیبری که هر سال به ایران میآمد، به مازندران منتقل شد، اما پس از آغاز مهاجرت موفق به ادامه مسیر نشد و پس از زندهگیری به پناهگاه حیاتوحش اوجاکله فریدونکنار بازگردانده شد؛ جایی که تاکنون تحت نگهداری و مراقبت قرار دارد.
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