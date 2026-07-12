بهروز مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از پروژه آسفالتکاری روستای وانشان اظهار کرد: توسعه زیرساختهای روستایی یکی از اولویتهای بخشداری مرکزی است و اجرای این پروژهها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.
وی افزود: پروژه آسفالتکاری روستای وانشان با اجرای حدود ۴ هزار مترمربع آسفالت و با مشارکت دهیاری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیگیریهای بخشداری در حال اجرا است. همچنین عملیات زیرسازی و جدولگذاری این پروژه از محل اعتبارات دهیاری روستا انجام شده و با بهرهبرداری از آن، بخشی از معابر روستا ساماندهی و دسترسی ساکنان تسهیل خواهد شد.
بخشداری گلپایگان با قدردانی از همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا و بنیاد مسکن، بر تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد و گفت: در کنار اجرای طرحهای عمرانی، باید برنامههای اشتغالزا نیز در روستاها مورد توجه قرار گیرد.
مدنی با اشاره به ظرفیتهای روستای وانشان تصریح کرد: بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر از طریق نصب پنلهای خورشیدی، احداث گلخانههای مدرن و توسعه صنعت گردشگری با تکیه بر ظرفیتهای بومی، از مهمترین راهکارهای تحقق توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی در روستاها است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از طرحهای نوآورانه و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در کنار توسعه زیرساختها، زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری جمعیت و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی خواهد بود.
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