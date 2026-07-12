به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری عصر یکشنبه، در مراسم گرامیداشت رهبر شهید ایران در شهرستان قروه اظهار کرد: بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی به یکی از بی‌نظیرترین مراسم‌های تشییع در تاریخ معاصر تبدیل شد و دشمنان اسلام، قرآن و نظام اسلامی با همه توان تلاش کردند مانع شکل‌گیری این حضور گسترده شوند، اما در تحقق این هدف ناکام ماندند.

وی افزود: امروز نیز رسانه‌های معاند در تلاش هستند ابعاد این حضور تاریخی را کمرنگ جلوه دهند، در حالی که جمعیت حاضر در آیین تشییع، در مقایسه با بسیاری از تجمعات سال‌های اخیر، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

انتظار شهادت در راه خدا از ویژگی‌های مؤمنان حقیقی است

امام جمعه قروه با اشاره به جایگاه والای شهادت در معارف اسلامی گفت: پیامبر اکرم (ص) شهادت را بالاترین مرتبه کمال انسان معرفی کرده‌اند و پس از رسیدن انسان به مقام شهادت، درجه‌ای برتر از آن وجود ندارد از همین رو، قرآن کریم نیز انتظار شهادت در راه خدا را از ویژگی‌های مؤمنان حقیقی می‌داند.

حجت‌الاسلام دانیاری با استناد به آیات سوره احزاب و دیدگاه مفسران اسلامی، خاطرنشان کرد: آیات قرآن منحصر به زمان نزول نیست و در هر عصر مصادیق روشنی پیدا می‌کند. در روزگار ما نیز رهبر شهید انقلاب اسلامی از برجسته‌ترین مصادیق کسانی بود که تا پایان عمر بر عهد خود با خدا و آرمان‌های انقلاب استوار ماند.

وی ادامه داد: از آغاز نهضت اسلامی تاکنون افراد بسیاری در کنار امام راحل و انقلاب حضور داشتند، اما همه آنان تا پایان مسیر استقامت نکردند؛ در حالی که رهبر شهید تا آخرین لحظه عمر، همچون کوهی استوار بر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاد و هرگز در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی نکرد.

امام جمعه قروه با اشاره به تبلیغات رسانه‌های معاند درباره شرایط شهادت این شخصیت، تصریح کرد: برخلاف ادعاهای دشمنان، رهبر شهید با اقتدار در محل خدمت خود حضور داشت و در همان مسیر به شهادت رسید؛ موضوعی که نشان‌دهنده روحیه مقاومت و ایستادگی او بود.

حضور مردم ایران در تشییع رهبر شهید بیانگر وفاداری ادعا به انقلاب اسلامی بود

وی حضور گسترده مردم در آیین تشییع را پیام روشنی به دشمنان دانست و افزود: ملت ایران با این حضور تاریخی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند و ثابت کردند که در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

حجت‌الاسلام دانیاری با اشاره به شعارهای مردم در مراسم‌های تشییع گفت: مطالبه مردم درباره پاسخ به اقدامات دشمن، از نگاه آنان مبتنی بر حفظ امنیت و منافع ملی است و مسئولان باید با هوشیاری، توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن را مدنظر داشته باشند.

وی با تأکید بر تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ملت ایران همان‌گونه که با رهبر شهید انقلاب اسلامی پیمان وفاداری بستند، امروز نیز با رهبر معظم انقلاب تجدید عهد می‌کنند و با حفظ وحدت و انسجام، راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی را ادامه خواهند داد.

حجت‌الاسلام دانیاری همچنین ابراز امیدواری کرد که استمرار این مسیر، زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی و گسترش عدالت در جهان باشد.