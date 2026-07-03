به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای نماز جمعه در مسجد جامع قروه، با قدردانی از استقبال مردم و مسئولان این شهرستان، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق خدمت به مردم ولایتمدار، انقلابی و شهیدپرور قروه نصیبم شد؛ مردمی که همواره وفاداری خود را به انقلاب اسلامی با تقدیم شهدای گرانقدر ثابت کردهاند.
وی با تقدیر از اعتماد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و همچنین خدمات امام جمعه سابق قروه، افزود: خود را متعلق به این شهرستان میدانم و با همه توان برای پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و عمرانی قروه تلاش خواهم کرد.
امام جمعه قروه با بیان اینکه پیشرفت شهرستان در گرو وحدت و همکاری مردم، مسئولان و نخبگان است، گفت: قروه نمونهای از همزیستی اقوام و مذاهب در استان کردستان است و همین همدلی سرمایه ارزشمند این شهرستان محسوب میشود.
حجتالاسلام دانیاری با اشاره به تلاشهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان در چهار دهه گذشته از جنگ نظامی، فتنه، آشوب، جنگ نرم و انواع توطئهها استفاده کردند اما نتیجهای نگرفتند و امروز تنها امید آنان ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است.
وی افزود: ملت ایران همانگونه که در همه عرصهها دشمن را ناکام گذاشتهاند، در این توطئه نیز با حفظ وحدت و انسجام، نقشههای آنان را خنثی خواهند کرد.
امام جمعه قروه با اشاره به جایگاه خطیر امامت جمعه، این مسئولیت را امانتی الهی دانست و گفت: موفقیت در این مسیر تنها با توکل بر خدا، صداقت در خدمت و همراهی مردم امکانپذیر است.
وی از مردم خواست با دعا و همکاری، زمینه ارتقای جایگاه نماز جمعه و خدمترسانی هرچه بهتر به جامعه را فراهم کنند و افزود: امیدوارم آغاز و پایان این مسئولیت با صداقت و سربلندی همراه باشد.
دانیاری در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به رعایت تقوای الهی، تعظیم شعائر اسلامی را از نشانههای ایمان دانست و اظهار کرد: عزاداری برای حضرت امام حسین (ع) از بزرگترین شعائر الهی است و نقش مهمی در حفظ و انتقال معارف اسلام ناب محمدی در طول تاریخ داشته است.
وی همچنین با اشاره به مراسم تشییع شهدای اخیر، حضور گسترده مردم در این آیینها را نشانه پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب، ولایت فقیه و جبهه مقاومت عنوان کرد.
امام جمعه قروه تأکید کرد: حضور پرشور مردم در بدرقه شهدا، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، نمایش اقتدار جبهه مقاومت و پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و انقلاب خواهد بود.
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