به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام محمد قادری عصر یکشنبه در دیدار با امام جمعه دیلم در دفتر امام جمعه این شهر، ضمن تأکید بر هم‌افزایی نهادهای مذهبی گفت: سیاست کلان ما در سازمان تبلیغات اسلامی، مردمی‌سازی فعالیت‌های دینی با محوریت مساجد است. هیئت‌های مذهبی و حسینیه‌ها ظرفیت‌های بی‌بدیلی هستند که اگر در چارچوب برنامه‌ریزی منسجم و با هدایت امام جمعه محترم در شهرستان‌ها قرار گیرند، می‌توانند تحول بزرگی در تعمیق باورهای دینی و بصیرت‌افزایی جامعه ایجاد کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: حمایت ما از هیئت‌ها تنها معطوف به پشتیبانی‌های ساختاری نیست، بلکه به‌دنبال تقویت محتوایی و ارتقای سطح توانمندیِ امامان جماعت برای پاسخگویی به نیازهای نسل جدید هستیم.

امام جمعه دیلم، نیز ضمن خیرمقدم به مدیرکل تبلیغات اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های دینی این منطقه اظهار داشت: مساجد و حسینیه‌ها در دیلم قلب تپنده فعالیت‌های مذهبی هستند و امامان جماعت به عنوان پیشقراولان این عرصه، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت فکری جامعه بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام محمود اسدی افزود: انتظار می‌رود با نگاه ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی استان، بسترهای لازم برای پویایی بیشتر هیئت‌های مذهبی و تأمین نیازهای زیرساختی مساجد بیش از پیش فراهم شود تا بتوانیم جریانی اثرگذار و متناسب با نیاز روز در برابر هجمه‌های فرهنگی ایجاد کنیم.

در این نشست حجت الاسلام حسن صادق زاده، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، ایمان رنجبر، معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت الاسلام محمد کنارکوه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر را همراهی کردند.