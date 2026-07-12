به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با نزدیک‌شدن به ایام پرفیض و معنوی اربعین حسینی (ع)، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان، ضمن آرزوی قبولی طاعات و توفیق زیارت برای دلدادگان حسینی، از هم استانی‌های عزیز که قصد تشرف به کربلای معلی در این ایام را دارند، درخواست کرد تا نسبت به ثبت درخواست صدور گذرنامه زیارتی از هم اکنون اقدام کنند.

باتوجه‌به اهمیت برنامه‌ریزی به‌موقع برای سفر معنوی اربعین، از کلیه هم استانی‌های گرامی که در نظر دارند در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت کنند، تقاضا می‌شود تا با عنایت به حجم بالای درخواست‌ها در روزهای نزدیک به اربعین، از هم اکنون و در فرصت باقی‌مانده، نسبت به ثبت درخواست خود از طریق اپلیکیشن «پلیس من» اقدام کنند.

تمهیدات لازم جهت تسهیل و تسریع در روند صدور گذرنامه‌های زیارتی اندیشیده شده است و با اولویت‌بندی و جدیت تمام، پیگیری مراحل صدور انجام خواهد شد تا ان‌شاءالله هیچ زائر اربعینی با مشکل مدارک مواجه نشود. اقدام به‌موقع از سوی شما عزیزان، موجب تسهیل فرایندها و جلوگیری از اتلاف وقت در روزهای پایانی خواهد شد.