  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

مدافع تیم الطلبه عراق به فولاد خوزستان پیوست

مدافع تیم الطلبه عراق به فولاد خوزستان پیوست

اهواز - مدافع فصل گذشته تیم فوتبال الطلبه عراق با امضای قراردادی یک‌ساله به فولاد خوزستان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد بدرقه که پس از سال‌ها حضور در فولاد خوزستان و بالا آمدن از آکادمی این باشگاه به تیم بزرگسالان، در نقل و انتقالات زمستانی ۱۴۰۰ راهی پیکان شد و در ادامه حضور در تیم‌های آلومینیوم اراک و الطلبه عراق را تجربه کرد، دوباره به تیم شهرش بازگشت و با قرمزپوشان قرارداد بست.

بدرقه که حدود ۹ سال در باشگاه فولاد خوزستان عضویت داشته و از سال ۹۵ به تیم بزرگسالان اضافه شد و تجربه قهرمانی در جام حذفی و سوپرجام را همراه با آن داشته، دوباره با امضای قراردادی به فولاد برگشت و شاگرد حمید مطهری شد.

این مدافع میانی ۲۹ ساله پس از ترک فولاد خوزستان، یک سال و نیم در پیکان عضویت داشت و در ادامه دو فصل و نیم برای آلومینیوم اراک به میدان رفت و با وجود روزهای خوبی که در این تیم داشت، راهی الطلبه عراق شد ولی خیلی زود دوباره به لیگ برتر برگشت.

کد مطلب 6886179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها