مدافع تیم الطلبه عراق به فولاد خوزستان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد بدرقه که پس از سال‌ها حضور در فولاد خوزستان و بالا آمدن از آکادمی این باشگاه به تیم بزرگسالان، در نقل و انتقالات زمستانی ۱۴۰۰ راهی پیکان شد و در ادامه حضور در تیم‌های آلومینیوم اراک و الطلبه عراق را تجربه کرد، دوباره به تیم شهرش بازگشت و با قرمزپوشان قرارداد بست.

بدرقه که حدود ۹ سال در باشگاه فولاد خوزستان عضویت داشته و از سال ۹۵ به تیم بزرگسالان اضافه شد و تجربه قهرمانی در جام حذفی و سوپرجام را همراه با آن داشته، دوباره با امضای قراردادی به فولاد برگشت و شاگرد حمید مطهری شد.

این مدافع میانی ۲۹ ساله پس از ترک فولاد خوزستان، یک سال و نیم در پیکان عضویت داشت و در ادامه دو فصل و نیم برای آلومینیوم اراک به میدان رفت و با وجود روزهای خوبی که در این تیم داشت، راهی الطلبه عراق شد ولی خیلی زود دوباره به لیگ برتر برگشت.