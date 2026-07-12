حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، رفراندوم بزرگ وفاداری به انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، با اشاره به ابعاد کمسابقه آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید اظهار کرد: آنچه در ایران و عراق رقم خورد، از نگاه بسیاری از رسانههای جهان بزرگترین تشییع تاریخ و بزرگترین اجتماع مردمی قرن به شمار میآید.
وی افزود: رسانههای خارجی از این حضور به عنوان بزرگترین رفراندوم جمهوری اسلامی ایران یاد کردهاند و حتی حداقل آمارهای منتشر شده نیز از حضور میلیونها نفر در مراسم تشییع حکایت دارد.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در عراق نیز میلیونها نفر در شهرهای نجف و کربلا برای بدرقه رهبر شهید حضور یافتند و اگر محدودیت حضور بانوان وجود نداشت، جمعیت شرکتکنندگان از ارقام اعلام شده نیز فراتر میرفت.
وی تصریح کرد: رسانههای غربی از ازدحام کمسابقه مردم در تهران و دیگر شهرها سخن گفتهاند و این حضور پرشور، حقیقتی بود که حتی مخالفان جمهوری اسلامی نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند.
اخلاص و عمل صالح راز محبوبیت رهبر شهید بود
آیت الله خاتمی گفت: پرسش اصلی این است که راز این محبوبیت بینظیر چه بود و پاسخ این پرسش را باید در آموزههای قرآن کریم جستوجو کرد.
وی افزود: خداوند در سوره مریم وعده داده است که ایمان و عمل صالح، محبوبیت حقیقی را در دلها قرار میدهد و رهبر شهید مصداق روشن این وعده الهی بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: رهبر شهید با همه وجود به وعدههای الهی ایمان داشت و در سختترین شرایط نیز با اتکا به خداوند، آینده انقلاب اسلامی و ایران را روشنتر از گذشته میدانست.
وی ادامه داد: باور عمیق به نصرت الهی، اعتماد کامل به وعدههای پروردگار و نگاه توحیدی به همه عرصهها از مهمترین ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید بود که خداوند محبت او را در دل میلیونها انسان قرار داد.
وی اظهار کرد: عمل صالح رهبر شهید تنها در ساخت مراکز دینی، حمایت از حوزههای علمیه و فعالیتهای فرهنگی خلاصه نمیشد بلکه مهمترین اقدام ایشان، استحکام پایههای نظام جمهوری اسلامی در عرصههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی بود.
مردمی بودن رهبر شهید دلها را به سوی او کشاند
خاتمی گفت: امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در نهجالبلاغه مردمداری را رمز ماندگاری شخصیتها معرفی کردهاند و رهبر شهید نیز در عمل این سیره را دنبال میکرد.
وی افزود: حضور در میان مردم، دیدار با خانوادههای شهدا، سفر به استانهای مختلف کشور، رسیدگی به مناطق حادثهدیده و همراهی با مردم در شادیها و سختیها از جلوههای بارز این روحیه مردمی بود.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: رهبر شهید در طول سالهای رهبری خود با هزاران خانواده شهید دیدار کرد و همواره خود را در کنار مردم میدید و همین ارتباط صمیمانه، محبت ایشان را در دل ملت استوار ساخت.
وی خاطرنشان کرد: اشکها و سوگواری گسترده مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید، جلوهای از همین پیوند عمیق عاطفی و معنوی میان امت و رهبری بود.
انتقامخواهی مطالبه امت اسلامی است
آیت الله خاتمی گفت: یکی از برجستهترین پیامهای مراسم تشییع رهبر شهید، مطالبه عمومی برای انتقام از عاملان این جنایت بود.
وی افزود: برافراشته شدن پرچمهای سرخ و شعارهای مردم نشان داد که خون رهبر شهید فراموش نخواهد شد و ملت ایران این مطالبه را با جدیت دنبال میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: موضوع انتقام صرفاً یک شعار احساسی نیست، بلکه ریشه در آموزههای قرآن کریم دارد و خداوند دفاع در برابر ظلم را مورد تأکید قرار داده است.
وی ادامه داد: فرهنگ خونخواهی در مکتب اهلبیت علیهمالسلام نیز جایگاهی روشن دارد و همانگونه که شعار یالثارات الحسین تا امروز زنده مانده است، مطالبه انتقام خون رهبر شهید نیز ادامه خواهد داشت.
تشییع رهبر شهید پیام تجدید بیعت با ولایت بود
آیت الله خاتمی گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، علاوه بر تجلیل از مقام رهبر شهید، پیام روشنی در حمایت از ولایت و استمرار مسیر انقلاب اسلامی داشت.
وی افزود: شعارهای مردم در این مراسم نشان داد که ملت ایران راه ولایت را ادامه خواهد داد و این مسیر با قدرت تداوم خواهد یافت.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: رمز موفقیت جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، تبعیت از ولایت فقیه بوده است و امروز نیز عبور از مسائل کشور تنها در پرتو عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی امکانپذیر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مردم ایران نشان دادهاند که خستگیناپذیر هستند و تا زمانی که دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از ولایت لازم باشد، با همان روحیه و استقامت در صحنه حضور خواهند داشت.
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