برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» در حرم مطهر امام رضا(ع) امشب

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» از سوی نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، شورای عالی حوزه و مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

این آیین شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حضور زائران، مجاوران، علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و سیره امام شهید و تجلیل از مقام والای ایشان در فضای معنوی بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.