https://mehrnews.com/x3cy4y ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ کد مطلب 6886192 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ رجزخوانی میثم مطیعی در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی مشهد- در این فیلم شاهد بخشی از رجزخوانی میثم مطیعی در آخرین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی هستید. دریافت 17 MB کد مطلب 6886192 کپی شد مطالب مرتبط سومین شب بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا (ع) سومین شب گرامیداشت رهبر شهید در حرم امام رضا(ع) آغاز شد حال و هوای عزاداران رهبر شهید در حرم مطهر رضوی قرائت زیارت امینالله در سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم رضوی دودمهخوانی مردم عزادار رهبر شهید در حرم رضوی دستهروی مردم بجستان در عزای قائد شهید امت برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» در حرم مطهر امام رضا(ع) امشب برچسبها رجزخوانی مهدی رسولی رهبر شهید حرم امام رضا (ع)
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