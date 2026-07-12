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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

رجزخوانی میثم مطیعی در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی

رجزخوانی میثم مطیعی در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی

مشهد- در این فیلم شاهد بخشی از رجزخوانی میثم مطیعی در آخرین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی هستید.

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کد مطلب 6886192

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