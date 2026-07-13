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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۸

واژگونی پراید در محور شهرضا - اصفهان ۶ مصدوم داشت

واژگونی پراید در محور شهرضا - اصفهان ۶ مصدوم داشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اصفهان-شهرضا خبر داد که منجر به مصدومیت ۶ سرنشین، از جمله ۴ کودک شد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه ترافیکی اظهار کرد: در ساعت ۰۳:۳۸ بامداد امروز، بیست و دوم تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اصفهان به شهرضا، حدفاصل مهیار تا شهرک صنعتی رازی به مرکز اورژانس استان واصل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد، افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل ۲ زن، ۲ کودک دختر و ۲ کودک پسر دچار مصدومیت شدند.

عابدی خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط تیم امدادی، جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.

کد مطلب 6886404

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