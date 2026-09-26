تشریح جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، در جریان عملیات مقابله با تروریست‌های مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، جان خویش را در راه امنیت مردم و دفاع از مرزهای ایران اسلامی تقدیم و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

جانباز شهید خدمت بی بدیل در وحدت مردم شیعه و سنی در سیستان بلوچستان، مبارزه با داعش در سوریه و آذربایجان غربی در دوران دفاع مقدس نقش اساسی ایفا کرده بود که در کارنامه این اسو ایثار می‌درخشد.

مراسم طواف در بارگاه منور رضوی امام رضا(ع) و اقامه نماز امشب شنبه چهارم مهرماه در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شود.

مراسم وداع امشب شنبه چهارم مهرماه در تجمعات شبانه ابتدا در محدوده سکونت، میدان شهید مطهری تقاطع خیابان فلاحی ساعت ۲۰:۳۰، و سپس در چهارراه احمدآباد تقاطع خیابان شهید کلاهدوز ساعت ۲۱:۳۰، برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز شهید از ساعت ۹صبح یک شنبه پنجم مهرماه از مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی (حد فاصل خیابان امام رضا(ع) ۸ الی۱۰)، با مداحی مداح اهل بیت مهدی سلحشور و با حضور با شکوه آحاد مردم و مسئولان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

شهید ظریفی یکی از باسابقه‌ترین فرماندهان نزسا در سیستان و بلوچستان بود که با وجود هویت عملیاتی و دانش نظامی سرشار، بیشتر به عنوان گره‌گشای مشکلات مردم و چهره‌ای محبوب میان اقشار مختلف شناخته می‌شد.

سردار جانباز شهید ظریفی بنیانگذار طرح توسعه گذرگاه مرزی کوهک در ۱۱۸ کیلومتری شهرستان سراوان بود که زمینه اشتغال پایدار برای کولبران این منطقه را فراهم کرد. علاوه بر این از ساخت مدرسه و جاده روستایی گرفته تا آب‌رسانی، برق‌رسانی، مسکن محرومان و پروژه‌های رونق کشاورزی بیش از ۱۳۵۵ برنامه و پروژه محرومیت‌زدایی در حوزه سرزمینی شهرستان سراوان به همت این سردار سرافراز ساخته و تکمیل شد.

احداث ۴۹۹ کیلومتر جاده روستایی، حفر ۲۶ حلقه چاه آب، آب‌رسانی به ۱۹ روستا و ساخت ده‌ها مدرسه در شهرستان سراوان از خدمات قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان ذیل فرماندهی مخلصانه این شهید عالیقدر بوده است.

جانباز ۳۵ درصد شهید «حسین ظریفی» در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۵ در گناباد چشم به جهان گشود و در جهه حق علیه باطل شرکت کرد، در سال ۱۳۶۴ در پیرانشهر آذربایجان غربی از ناحیه دست راست و در سال ۱۳۹۳ لباس مدافعان حرم به تن کرد و در مبارزه با داعش در سوریه از ناحیه قفسه سینه و کمر مجروح شد، وی سپس راه شهید شوشتری را ادامه خدمت به مردم شیعه و سنی را در سیستان بلوچستان را مایه افتخار می‌دانست، که در یکم مهرماه ۱۴۰۵ به دست تروریست‌های مسلح در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان به مقام رفیع شهادت نائل آمد، از وی ۴ فرزند، دو دختر و دو پسر به یادگار مانده است.