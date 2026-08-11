  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

مستمری مددجویان بهزیستی واریز شد

مستمری مددجویان بهزیستی واریز شد

مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به سال جاری بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به مرداد سال ۱۴۰۵ بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد. مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری مرداد سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۸۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

کد مطلب 6914394
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      کجا واریز شد؟ پس مال ما چرا واریز نشده؟
    • شهروند IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      2 0
      پاسخ
      واریز نشد ه
    • کماندو IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      مال ماهم واریز نشد، شهرآمل
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      2 0
      پاسخ
      واریزنشده همیشه ۲۰ساعت ۲واریزمیشه
    • شهریار US ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      پس چرا برا ما هنور واریز نشده؟
    • سلمان IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      واریز نشده هنوز
    • R.m IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      3 0
      پاسخ
      سلام بیستم هم داره تموم میشه فردا هم که تعطیل کی میخواین واریز کنید ما روی این پول حساب کردیم
    • معصومه مرتضی پور IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      مستمری ما هنوز واریز نشده خواهشمندیم پیگیری نمایید تو رو به جون هر کی که دوست دارید با ما قشر ضعیف اینطوری نکنید چرا باید تا حالا تو حساب نباشه با این گرانی‌ها من مریضم کمر درد و پا درد امانم رو بریده نمیتونم برم اداره خواهش دارم و تمنا دارم پیگیری نمایید با تشکر
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      معلولت‌ذهنی هستم‌برای‌من‌واریز نشده
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مال ماهم واریز نشده هنوز

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها