مستمری مددجویان بهزیستی واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به مرداد سال ۱۴۰۵ بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد. مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری مرداد سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۸۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.