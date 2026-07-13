بازآفرینی شهری در آبپخش؛ ۹۰ تن قیر رایگان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و به منظور تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، همچنین اجرای طرح‌های توسعه شهری و ارتقای زیرساخت معابر، سهمیه‌ای از محل قیر رایگان حوزه بازآفرینی شهری ایران به شهر آبپخش اختصاص یافته است.

وی افزود: این سهمیه شامل ۹۰ تن قیر به ارزش ریالی در بورس حدود سه میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان است که در قالب طرح‌های بازآفرینی شهری برای آسفالت ۱۱ کوچه و خیابان شهید یدالله حسن‌پور اختصاص یافته و نقش موثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

کشوریان ادامه داد: با اجرای این طرح، حدود ۱۳ هزار و ۸۸۷ مترمربع از معابر خاکی شهر آبپخش زیر پوشش آسفالت قرار می‌گیرد و تاکنون با تخصیص های صورت گرفته از سال ۱۴۰۰ به بعد بیش از ۹۰ درصد معابر خاکی این شهر بهسازی و آسفالت گردیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: مشارکت فعال شهرداری ها و نظارت دقیق فنی بر پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد تا از این فرصت به بهترین شکل استفاده شده و معابر شهری به استانداردهای مطلوب نزدیک‌تر شوند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم با جذب به‌موقع سهمیه قیر و آغاز سریع عملیات اجرایی، رضایت شهروندان را جلب کرده و گامی موثر در مسیر توسعه متوازن شهری برداریم.