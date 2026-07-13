آغاز دور جدید خدمت رسانی به روستاها با انتقال فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بر اهمیت گذار از توسعه زیرساختهای فیزیکی به توسعه فناورانه در روستاها تأکید کرد.
پیشروی در زیرساختهای فیزیکی و ضرورت گذار به فناوری
وزیر علوم با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر کشور در حوزه زیرساختهای روستایی گفت: جمهوری اسلامی ایران با افتخار میتواند خود را در زمره کشورهای پیشرو در ایجاد زیرساختهای فیزیکی روستایی قرار دهد. میزان پوشش خدمات برقرسانی، آب سالم، گاز، تلفن و حتی اینترنت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار در کشور به بالای ۹۹ درصد رسیده است که بالاتر از میانگین جهانی است.
وی ادامه داد: امروز با امضای این تفاهمنامه، ما گام دیگری برای توسعه متوازن برمیداریم. آغاز دوره جدید خدمترسانی به روستاها، نه تنها در سطح فیزیکی، بلکه در سطح مترقیِ توانمندسازی نیروی انسانی و انتقال فناوری خواهد بود.
نقش فناوری در کنترل مهاجرت و ایجاد اشتغال
سیمایی صراف با تأکید بر آثار اجتماعی و اقتصادی انتقال فناوری به روستاها، اظهار داشت: انتقال فناوری علاوه بر ایجاد توسعه متوازن، میتواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت ایجاد پدیده مهاجرت معکوس شود. هدف ما این است که با ورود دانش و فناوری به روستا، فرصتهای شغلی جدیدی در حوزههای کشاورزی مدرن، صنایع تبدیلی و صنایع خلاق ایجاد کنیم.
بهرهگیری از ظرفیت ۱۶ هزار واحد فناور
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای موجود وزارت علوم اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر ۶۰ پارک علم و فناوری و حدود ۱۶ هزار واحد فناور در کشور داریم که میتوانند در حوزه روستا فعالیت کنند و این ظرفیت قابل افزایش است. بهطور مشخص، حدود ۲۰۰۰ واحد فناور ما در حوزههای استراتژیک انرژی، آب، کشاورزی مدرن و صنایع تبدیلی فعالیت میکنند.
افتتاح مراکز جدید انتقال فناوری
وی همچنین از برنامههای عملیاتی برای شتاببخشی به این فرآیند خبر داد و افزود: با افتتاح ۶ مرکز انتقال فناوری و اضافه شدن مرکز هفتم در دانشگاه تهران، سرعت و شتاب انتقال دانش به روستاها افزایش خواهد یافت.
سیمایی صراف در پایان خاطرنشان کرد که این تفاهمنامه تنها یک امضای رسمی نیست بلکه نشاندهنده اراده جدی برای افزایش واحدهای فناور در روستاها و توسعه سرمایههای انسانی کشور است.
وی تأکید کرد که وزارت علوم با عزم و اراده کامل در این پروژه مشارکت میکند تا بهزودی شاهد ثمرات درخشان این ابتکار عمل در سراسر کشور باشد.
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