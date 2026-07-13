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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

کیفیت هوای سرایان در وضعیت ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای سرایان در وضعیت ناسالم قرار گرفت

بیرجند- مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: وضعیت هوای سرایان با شاخص ۱۶۰ در ساعت ۹ صبح در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

علی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کیفیت هوای خراسان جنوبی اظهار کرد: کیفیت هوای شهرستان سرایان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی براساس شاخص لحظه‌ای سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز ۲۲ تیر شهرستان سرایان با شاخص ۱۶۰ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

خانی تصریح کرد: کارشناسان توصیه می‌کنند افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا ناسالم است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

کد مطلب 6886565

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