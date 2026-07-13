پیام مدیرعامل همراه اول در پی شهادت یکی از کارکنان مخابرات هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، در این پیام، شهید «نوح مهدوی» نماد ایثار، مسئولیت‌پذیری و مجاهدت خاموش کارکنان حوزه ارتباطات معرفی شده و بر نقش حیاتی متخصصان حوزه ارتباطات در حفظ پایداری شبکه، به‌ویژه در روزهای دفاع از کشور تأکید شده است.

مدیرعامل همراه اول ضمن ابراز همدردی با خانواده این شهید والامقام، برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی کرده و تأکید نموده که همراه اول با اتکا به دانش، تعهد و ایثار کارکنان خود، مسیر خدمت‌رسانی و حفظ ارتباطات پایدار کشور را با قوت ادامه خواهد داد.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلًا

از میان مؤمنان مردانی هستند که بر عهدی که با خدا بستندصادقانه ایستادند. برخی پیمان خود را به پایان رساندند و برخی همچنان در انتظارند و هرگز در عهد خود دگرگونی ایجادنکردند.

شهادت همکار پرتلاش و متعهد، شهید نوح مهدوی رئیس اداره نگهداری شبکه موبایل مخابرات هرمزگان که در پی حمله دشمن به شهادت رسید موجب اندوه عمیق شد. این شهید عزیز در حالی به لقاءالله پیوست که همچون هزاران متخصص و کارشناس حوزه ارتباطات، در حال انجام ماموریت برای حفظ شبکه ارتباطی کشور بود.

در روزهای دفاع از کشور، حفظ ارتباط خانواده‌ها با یکدیگر و پشتیبانی از عملیات امدادرسانی، ماموریتی حیاتی است که نقشی تعیین‌کننده در آرامش مردم ایفا می‌کند.

کارکنان همراه اول و همکاران حوزه ارتباطات در مراکز کنترل شبکه، سایت‌های مخابراتی و واحدهای فنی، بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا ارتباط مردم حتی برای لحظه‌ای قطع نشود. شهیدنوح مهدوی، نماد همین روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری بود. مجاهدت این شهید بزرگوار و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران حوزه ارتباطات شاید کمتر دیده شود، اما نقش آنان در حفظ نبض ارتباطی کشور و آرامش میلیون‌ها هموطن، سهمی ماندگار و فراموش‌نشدنی است.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده معظم این شهید والامقام، همکاران خدوم مخابرات استان هرمزگان و خانواده بزرگ ارتباطات کشور، برای جانبازان این حادثه شفای عاجل و سلامتی کامل از درگاه پروردگار متعال مسئلت دارم.

به خانواده صبور و معزز شهید مهدوی اطمینان می‌دهم که نام و یاد این همکار فداکار، همواره در خانواده همراه اول زنده خواهد ماند و ایثار او هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد.

بی‌تردید یاد و راه این خادم صدیق مردم، الهام‌بخش همه ما در ادامه مسیر خدمت‌رسانی صادقانه خواهد بود. همراه اول با اتکا به دانش، تعهد و ایثار کارکنان خود، در مسیر حفظ پایداری ارتباطات و خدمت‌رسانی به ملت ایران، رسالت ملی خود را همچنان استوار ادامه خواهد داد.

مهدی اخوان بهابادی - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)»