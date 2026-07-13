به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن قدردانی از رویکرد جهادی سازمان تبلیغات اسلامی، این نهاد را بازوی راهبردی نظام اسلامی در مهندسی فرهنگی دانست.

فرماندار بوشهر با تأکید بر لزوم جوانگرایی در هیئات مذهبی، از پی‌گیری جدی احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی-تبلیغی شهرستان به عنوان قطب برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در بوشهر خبر داد.

وی اهتمام خود را نشئت‌گرفته از اهتمام ویژه استاندار بوشهر به مسائل فرهنگی، به‌ویژه مخاطبین سازمان تبلیغات اسلامی دانست و اذعان کرد: مشارکت تمامی نهادها و پای کار آوردن آنها برای پشتیبانی از عملیات‌های فرهنگی، میسر و شدنی است؛ اعزام هیئت‌های مذهبی به برنامه حسینیه معلی، مصداق بارز این هم‌افزایی است.



مظفری در این نشست با تأکید بر عزم فرمانداری بوشهر بر جوانگرایی در هیئات مذهبی و تکمیل قطب فرهنگی-قرآنی شهرستان، بر لزوم برنامه‌ریزی رویدادهای فرهنگی برای به‌میدان آوردن اقشار مختلف جامعه در کارزار تمدنی انقلاب اسلامی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این نشست با ارائه تحلیلی جامع از شاخص‌های فرهنگی شهرستان بوشهر، بر ضرورت بازطراحی برنامه‌ها مبتنی بر اقتضائات محلی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و ایمان رنجبر، معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گزارشی از عملکرد چهار سال اخیر در حوزه تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌ها و شاخص‌های کیفی فعالیت‌های تبلیغی ارائه دادند.

این نشست در راستای ارزیابی میدانی زیست‌بوم فرهنگی و هم‌افزایی با مسئولین شهرستان بوشهر، و پی‌گیری برنامه‌های تحولی سازمان با رویکرد بومی‌سازی و مسئله‌محوری برگزار شد و طرفین به واکاوی ظرفیت‌های موجود و ترسیم مسیر پیشرفت فرهنگی پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در پایان این دیدار تمثال امام شهید، قاب عکسی از «کلمه الله هی العلیا» بالای سر امام راحل(ره) و یادگار معظم له، و کتیبه‌ی توسل به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به فرماندار بوشهر اهداء کرد.