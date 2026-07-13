به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد امیر حسامی اظهار کرد:با توجه به وسعت ۳.۵ هکتاری زمین، حدود ۷۰۰ متر از محوطه انبار و سه مخزن خاک‌اره طعمه حریق شده بود که نیاز به حضور گسترده نیروهای امدادی را ایجاب کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: بلافاصله ایستگاه‌های ۷، ۳۵، ۳۶ و ۵۰ با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند. همکاران ما با وجود گستردگی آتش و سرایت آن از طریق هواکش به بخش‌های دیگر، با سرعت عمل و مدیریت هوشمندانه، موفق شدند از شعله‌ور شدن مجدد جلوگیری کنند.

وی افزود: عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی تا ساعت ۲۱ شب به صورت مستمر ادامه یافت و هر سه سیلوی خاک‌اره تخلیه و عملیات آب‌پاشی انجام شد تا از بروز مجدد آتش جلوگیری به عمل آید.

حسامی گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت و تمامی تلاش همکاران ما در این عملیات ۴ ساعته، حفظ ایمنی و امنیت افراد بود.