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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

ارتفاعات هزار مسجد خراسان رضوی دچار آتش‌سوزی شد

ارتفاعات هزار مسجد خراسان رضوی دچار آتش‌سوزی شد

مشهد- فرماندار درگز گفت: مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات هزار مسجد واقع در مرز بین دو شهرستان درگز و کلات دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بزم آرا اظهار کرد: مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات هزار مسجد واقع در مرز بین دو شهرستان درگز و کلات برای بار دوم طی هفته جاری دچار آتش‌سوزی شد.

فرماندار درگز افزود: جمعه گذشته حدود ۱۰ هکتار از ارتفاعات هزار مسجد در محدوده «تخت یخچال» به دلیل بی احتیاطی دچار آتش‌سوزی شد و امروز نیز آتش‌سوزی در پهنه‌ حدود یک هکتاری، در این منطقه رخ داد.

به گفته وی، اکنون حریق مهار شده و در حال خاموش شدن است.

بزم آرا به بارش مناسب باران و رویش پوشش گیاهی کافی در منطقه اشاره و بیان کرد: با گرمای هوا پوشش گیاهی انبوه منطقه خشک شده و با کوچکترین جرقه منطقه دچار آتش سوزی شد.

فرماندار درگز با اشاره به لزوم توجیه و آموزش چوپان های منطقه برای جلوگیری از ایجاد آتش‌سوزی محلی گفت: متاسفانه گردشگران با اصرار بر روشن کردن آتش برای تهیه چای و خاموش نکردن کامل آتش اجاق، عامل اصلی بروز حریق‌های منطقه هستند، لذا توصیه اصلی به گردشگران عدم برافروختن آتش در محیط طبیعی است.

کد مطلب 6889822

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