آتش سوزی در مجتمع مسکونی درگز منجر به ۳ فوتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عباس زاده اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد حادثه آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی در یکی از مناطق شهرستان درگز، بلافاصله ماموران انتظامی، آتش نشانی و اورژانس در محل حاضر شدند.

فرمانده انتظامی درگز افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد این حادثه در یک مجتمع مسکونی رخ داده،ساکنان طبقات اول و دوم موفق شدند از ساختمان خارج شوند اما متأسفانه یک خانواده ۳ نفره ساکن در طبقه سوم فوت کردند.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، گفت: علت دقیق حادثه و منشأ حریق در دست بررسی است و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، نتایج از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

