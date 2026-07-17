به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: در ساعت ۰۱:۲۸ بامداد امروز (۲۶ تیرماه ۱۴۰۵)، یک فقره آتش‌سوزی در یک انبار و کارگاه تولید مصنوعات چوبی، مبل، رویه مبل، ابر تشک و رنگ پلی‌استر کاری به متراژ حدودا ۵۰۰ متر مربع در دو طبقه، واقع در جاده کلات، روستای گرجی علیا، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، در تشریح این حادثه بیان کرد: طبقه همکف و بخشی از طبقه اول که محل انجام عملیات رنگ و پلی‌استر کاری بود، کاملاً در شعله‌های آتش فرو رفته بود. خوشبختانه با حضور به موقع و سرعت عمل همکاران آتش‌نشان، از سرایت حریق به بخش ابر و رویه مبل، جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به حضور ایستگاه‌های ۲۹، ۴۵، ۳۷ و ۳۸ با خودروهای سنگین در محل حادثه، تصریح کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی، عملیات اطفای حریق در کمترین زمان ممکن مهار و از گسترش آتش به سایر قسمت‌های کارگاه جلوگیری شد.

فرخنده در ادامه با تأکید بر یک نکته مهم خاطرنشان کرد: نبود هرگونه سیستم اطفای حریق و اعلام حریق، می‌تواند فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد از تمامی صاحبان صنایع و کارگاه‌های تولیدی خواست تا با نصب و تجهیز سیستم‌های ایمنی و اطفای حریق استاندارد، از بروز چنین حوادثی پیشگیری کنند و جان و مال خود و کارکنانشان را در معرض خطر قرار ندهند.

وی اظهار امیدواری کرد که با رعایت نکات ایمنی توسط واحدهای تولیدی و صنعتی، شاهد کاهش حوادث ناگوار در سطح شهر باشیم.