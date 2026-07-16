نجات بیش از ۴۰ نفر مشهدی در حریق تابلو برق در هتل 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: صبح پنجشنبه، گزارش حریق در هتل چهارطبقه واقع در خیابان امام رضا (ع) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۳۲، ۴، ۲۴ و تیمهای نجات تخصصی از ایستگاههای ۲ و ۱ به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به اهمیت زمان در این عملیات، افزود: با توجه به حضور بیش از ۴۰ مهمان و کارمند در چهار طبقه این هتل و دودگرفتگی ناشی از آتشسوزی تابلو برق در پارکینگ، همکاران ما با سرعت عمل و مدیریت، موفق شدند تمامی این افراد را زنده و سالم به بیرون منتقل کنند. تنها یک نفر از مصدومین به دلیل گرمازدگی و استرس ناشی از حادثه، توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل که خوشبختانه وضعیت وی مساعد گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: عملیات تخلیه ایمن افراد و اطفای حریق با موفقیت کامل انجام شد و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشت. همچنین با اقدام بهموقع همکاران، از سرایت آتش به سایر بخشهای هتل و طبقات فوقانی جلوگیری به عمل آمد.
فرخنده از شهروندان و مسئولان واحدهای تجاری و اقامتی خواست تا به نکات ایمنی تأسیسات برقی به ویژه در فصل گرما توجه ویژه داشته باشند و از تجهیزات استاندارد و بازبینی دورهای سیمکشیها غافل نشوند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.
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